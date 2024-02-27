Putin ve Navalny hakkında yeni iddia

Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, Aleksey Navalny'nin "öldürüldüğü" sırada mahkum takası anlaşması ile serbest bırakılmaya çok yakın olduğunu ileri sürdü.



Youtube'da bir video paylaşan Navalny'ye yakın isimlerden Pevchikh, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onu öldürttüğü iddiasını da yinelerken, "Aleksey Navalny şu anda, tam da bugün bu koltukta oturuyor olabilirdi. Bu lafın gelişi değil, bu olabilirdi ve olmalıydı." ifadelerini kullandı



Navalny ve ismi açıklanmayan iki Amerikan vatandaşının, Almanya'da hapiste bulunan Rus Federal Güvenlik Servisi (FSB) tetikçilerinden olduğu sanılan Vadim Krasikov ile takas edilmesine ilişkin görüşmelerin, Navalny'nin ölümü sırasında son aşamalarında olduğunu belirten muhalif isim, "Navalny önümüzdeki birkaç gün içinde dışarıda olmalıydı çünkü takası konusunda karar alındı. Şubat başında Putin'e, Berlin'de işlediği bir cinayetten dolayı hapis yatan Krasikov'un iki Amerikan vatandaşı ve Aleksey Navalny ile takas edilmesi teklif edildi. 15 Şubat'ta pazarlıkların son aşamasına gelindi." dedi.



47 yaşındaki Navalny, 16 Şubat'ta Kuzey Kutbu'nda bir cezaevinde hayatını kaybetmişti. Kremlin Navalny'nin ölümünde Rus devletinin parmağı olduğunu reddetmiş, ölüm belgesinde doğal nedenlerle hayatını kaybettiği belirtildiğini ileri sürmüştü.



İddiaları hakkında kaynak ya da kanıt henüz sunmayan Rus muhalif isim, Putin'in Navalny'nin serbest kalmasına "tahammül" edemediği için pazarlıkların tamamlanmasından bir gün sonra "öldürülmesi emrini verdiğini" de sözlerine ekledi.



Putin Navalny'nin ölümü hakkında henüz yorum yapmazken Kremlin, Rus yetkililerin muhalif liderin annesine oğlunun cenazesi konusunda baskı yaptığı iddialarını "saçma" olarak nitelendirerek Putin'in Navalny'nin naaşıyla ilgili kararlara dahil olmadığını söylemişti.



Merhum muhalif siyasetçinin cenazesi Cumartesi günü Kuzey Kutbu'ndaki Salekhard kentinde annesine teslim edildi. Cenaze töreni ile ilgili düzenlemeler henüz açıklanmadı.