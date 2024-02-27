Ukrayna bir kasabayı daha kaybetti

Ukrayna birlik gruplarından birinin sözcüsü Dmytro Lykhovii, Rusya ile savaşta şiddetli çatışmaların yaşandığı Lastochkyne kasabasından geri çekildiklerini duyurdu.



Lykhovii, Ukrayna askerlerinin bölgedeki hattı tutmak için yakın köylerde mevzi aldığını söyledi.



Lastochkyne, Kremlin güçlerinin dört aylık bir savaşın ardından 18 Şubat'ta ele geçirdiği Donetsk şehrinin bir banliyösü olan Avdiivka'nın iki kilometre batısında yer alıyor.



Rusya Savunma Bakanlığı da birliklerinin Lastochkyne'yi "özgürleştirdiğini" duyurdu.



Rus devlet haber ajansı RIA Novosti, yerel komutan Andrei Mordvichev'in birliklerin Ukrayna güçlerini 10 kilometre geri püskürttüğünü ve saldırılarına devam ettiklerini söylediğini aktardı.



Ajans, Ukrayna'nın önemli bir ikmal yolunun Lastochkyne'den geçtiğini bildirdi.