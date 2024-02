AB tarım bakanları acil olarak toplandı

Brüksel'de çiftçiler polisi şişe yağmuruna tuttu





Avrupa Birliği (AB) tarım bakanları, sektördeki krizi tartışmak üzere Brüksel'de bir araya gelirken Avrupalı çiftçilerin eylemleri pazartesi günü de hız kesmedi.Alman ve Polonyalı çiftçiler ortak sınır kapısında barikat kurup geçişleri engellerken, AB bakanları toplantısı sırasında Brüksel’de eylem yapan çiftçiler polisi şişe yağmuruna tuttu.İspanya’nın başkenti Madrid’de çiftçiler ucuz süpermarket fiyatlarına karşı önlem alınmasını talep ederken, yurt dışından haksız rekabete karşı hükümetin kendilerine daha fazla destek vermesini talep etti.Bu arada AB tarım bakanları toplantı sonunda, bürokrasiyi azaltmak ve çiftçilere yardım etmek için daha fazla destek vaadinde bulundu.Çiftçilerin baskısı altındaki AB tarım bakanları, daha önce birliğin çevre politikasından taviz vererek, tarım emisyonlarını azaltma hedefini 2040 iklim yol haritasından çıkarmıştı.Brüksel’de toplanan çiftçiler, bakanların toplantısı sırasında eylemlerini sürdürdü.Belçika’daki çiftçi eylemlerinin Genel Koordinatörü Morgan Ody, Reuters’e yaptığı açıklamada, "Çiftçiler olarak bugün yine Brüksel'deyiz çünkü Avrupa Birliği taleplerimizi dinlemiyor. Taleplerimiz herkes için adil gelir dağılım. Gıdayı biz üretiyoruz ama geçimimizi sağlayamıyoruz. Neden? Serbest ticaret anlaşmaları yüzünden. Çünkü fiyatlar üretim maliyetinin altında. Bu yüzden AB'den bu konuda harekete geçmesini talep ediyoruz." diyerek taleplerini özetledi.Brüksel’deki gösteride çiftçiler üzerlerine tazyikli su sıkan çevik kuvvet polisini, şişe ve yumurta yağmuruna tuttu.Bakanların toplantı düzenlediği ve polis kordonu altındaki bölgeye yaklaştırılmayan 900’e yakın traktör ise başkentte yolları kapatarak trafiğin felce uğramasına yol açtı.Madrid'deki protestoya katılan İspanya'nın dört bir yanından gelen çiftçiler, AB tarım bakanlarına mevcut düzenlemeleri gevşetme ve Ortak Tarım Politikası’nda (CAP) yer alan sübvansiyonlar ve diğer programlarda kendileri lehine değişiklikler yapmaları çağrısında bulundu.Madrid'deki gösterilerBernat Armangue/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.İspanyol tahıl ve pancar üreticisi Roberto Rodriguez, "Bu kurallara katlanmak imkansız, gündüzleri tarlada çalışmamızı ve geceleri evrak işleriyle uğraşmamızı istiyorlar; bürokrasiden bıktık" diyerek tepkisini dile getirdi.Ukrayna’dan yapılan ithalatPolonya'da, AB dışı Ukrayna'dan yapılan ucuz tarım ithalatına kızan çiftçiler, Almanya ile ortak sınır kapısındaki “A2” otoyolunu trafiğe kapattı.AB, iki yıl önce, Kiev Rus işgaliyle mücadele ederken Ukrayna'nın gıda ihracatına uygulanan vergilerden feragat etmeye karar vermişti.Polonyalı çiftçiler Almanya ile ortak sınırı kapattıCzarek Sokolowski/Copyright 2024 The AP. All rights reservedPolonya Çiftçilerle Dayanışma Sendikası Sözcüsü Adrian Wawrzyniak, "Bu, hem Polonyalı hem de Alman çiftçilerin Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerinin Avrupa pazarına artık girmeye devam etmesine izin vermeyeceklerini gösteren ortak bir dayanışma gösterisidir." dedi.Belçika Tarım Bakanı David Clarinval Brüksel’deki bakanlar toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, AB'nin Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerinin AB dışındaki geleneksel pazarlara gitmesi için daha etkili bir çözüm bulmayı hedeflediğini söyledi.Tarım bakanları ayrıca, çiftlik denetimlerinin azaltılması ve küçük çiftliklerin bazı çevre standartlarından muaf tutulması olasılığı da dahil olmak üzere, Avrupalı ??çiftçiler üzerindeki mali baskıları hafifletmeye yönelik yeni bir dizi öneriyi de toplantıda masaya yatırdı.Clarinval, AB'nin yürütme organı olan Avrupa Komisyonu'ndan bürokrasiyi azaltma konusunda daha iddialı önerilerde bulunmasını istediklerini söyledi.Almanya’nın Türk kökenli Tarım Bakanı Cem Özdemir, AB'nin mevcut tarım politikasını "bürokrasi canavarı" olarak nitelendirerek, Brüksel’in çiftçilerin biyoçeşitliliği ve yeşil tedbirleri tercih etmeleri halinde iyi para kazanmalarını sağlaması gerektiğini söyledi.Özdemir, "Ortalama bir çiftçi zamanının dörtte birini masasında geçiriyor" dedi.Artan protestolar yüzünden AB, geçtiğimiz haftalarda tarım emisyonlarını azaltma hedefini 2040 iklim yol haritasından çıkarırken, pestisitleri azaltmaya yönelik bir yasayı geri çekmişti.AB tarım bakanları ayrıca çiftçilerin biyoçeşitliliği artırmak için bazı arazileri nadasa bırakma hedefini ertelemişti.Madrid kentindeki gösteriye katılan bazı çiftçiler, tarım ürünleri birlik ülkelere ithal edilen AB dışındaki meslektaşlarıyla aynı pestisitleri kullanmalarına izin verilmesini istedi.Çiftçiler, ulusal hükümetlerin ve AB’nin ekonomik zorluklara etkin çözümler getirememesinden dolayı oldukça öfkeli.Bu öfke Ukrayna savaşıyla birlikte daha da karmaşık hale geldi. Ukrayna-Rusya savaşının ardından yükselen enerji fiyatları ve mazot fiyatları nakliye maliyetlerinin artmasına neden oldu.AB'nin Ukrayna'dan gelen tarım ürünlerine gümrüksüz izin vermesi önce Doğu Avrupa ülkelerinde, ardından diğer üye devletlerde çiftçileri zor durumda bıraktı.