Gazze'de can kaybı sayısı 33 bini geçti

Gantz: Refah'a girip Han Yunus'a döneceğiz





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 187 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.Açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 122 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 56 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 33 bin 482'ye, yaralı sayısının da 76 bin 49'a yükseldiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı vurgulandı.Bu arada İsrail'in 7 Ekim sonrasında Gazze'ye saldırıları için kurulan Savaş Kabinesi'nin üyesi Benny Gantz, Ramazan Bayramı'nın ilk günü, "ordunun Refah'a gireceği sonra da çekildikleri Han Yunus'a yeniden döneceği" tehdidini yineledi.İsrail ordu radyosunun haberine göre, Gantz İsrail'in güneyindeki Sderot beldesinde basın açıklaması düzenledi."Refah'a girip Han Yunus'a döneceğiz." diyen Gantz, Gazze'deki askeri operasyonlar kapsamında hareket özgürlüğünü koruyacaklarını belirtti."Zafere adım adım ulaşılacağını, ona doğru yol aldıklarını ve durmayacaklarını" öne süren Gantz, "en acil hedeflerinin esirlerin geri dönüşü" olduğunu savundu.İsrailli yetkili, sözünü ettiği Refah ve Han Yunus'a yönelik hamlelerine ilişkin herhangi bir tarih belirtmedi.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre ise ismini vermek istemeyen bir ordu yetkilisi, "Refah'a girmeye hazırlanmak için hedef tarih verildiğini" ifade etti ancak konuya ilişkin detaylı bilgi vermedi.İsrail ordusu, 7 Nisan’da yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekildiğini duyurmuştu.İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ise ordunun arkasında büyük bir yıkım bıraktığı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan güneydeki Refah’a saldırıya hazırlık amacıyla çekildiğini belirtmişti.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da 8 Nisan'daki açıklamasında, ülkesinin saldırılarından kaçan 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı güneydeki Refah'a kara saldırısı için tarih belirlendiğini belirtmişti.