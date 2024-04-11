ABD Assange davasını düşürecek mi?

"Hala çok geç değil"





Amerikalı savcılar 52 yaşındaki Assange'ın ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning'i WikiLeaks'in yayınladığı diplomatik ve askeri dosyaları çalmaya teşvik ettiğini, böylece hayatları riske attığını iddia ediyor.Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Joe Biden'ın Wikileaks kurucusu Julian Assange hakkındaki kovuşturmanın düşürülmesi talebini değerlendireceğini açıklaması Avustralya tarafından memnuniyetle karşılanarak "cesaret verici" olarak nitelendirildi.Biden'ın çarşamba günü yaptığı "Avustralya'nın talebini değerlendiriyoruz." açıklamasını Australian Broadcasting Corp'a değerlendiren Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, "Sayın Assange adına Avustralya'nın ulusal çıkarları için artık yeter dediğimizi ve bunun bir sonuca bağlanması gerektiğini söyledik ve bunu hükümetin her kademesinde mümkün olan her şekilde dile getirdik. Sayın Assange zaten önemli bir bedel ödedi ve artık yeter. Assange'ın hapsedilmeye devam edilmesinden kazanılacak hiçbir şey olmadığı görüşündeyim ve bunu Avustralya hükümetinin görüşü olarak ifade ediyorum." ifadelerini kullandı.Assange, yaklaşık 15 yıl önce web sitesinde ABD'ye ait gizli belgeleri yayınladığı gerekçesiyle 17 casusluk suçlamasıyla itham ediliyor.Amerikalı savcılar 52 yaşındaki Assange'ın ABD Ordusu istihbarat analisti Chelsea Manning'i WikiLeaks'in yayınladığı diplomatik ve askeri dosyaları çalmaya teşvik ettiğini, böylece hayatları riske attığını iddia ediyor.ABD: Assange gizli belgeleri yayımlayarak masum kişilerin hayatını riske attıAvustralya, ABD'nin Assange ve Manning'e yönelik muamelesi arasında bir kopukluk olduğunu savunuyor.Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Manning'in 35 yıllık cezası yedi yıla indirilmiş ve 2017'de serbest bırakılmıştı.WikiLeaks Genel Yayın Yönetmeni Kristinn Hrafnsson, Biden'ın yorumlarına yanıt olarak yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın, selefi tarafından siyasi olarak motive edilmiş bir eylem olan Julian'ın ABD'ye iadesini durdurması için çok geç olmadığını" söyledi."(Biden), Julian'a yönelik suçlamaları düşürerek ifade özgürlüğünü ve tüm dünyadaki gazetecilerin ve yayıncıların haklarını korumuş olacaktır" diyen Hrafnsson, "Kendisini bu yasal süreci sona erdirmeye, Julian'ı serbest bırakmaya ve gazeteciliğin bir suç olmadığını kabul etmeye çağırıyoruz." cümlelerini kaydetti.Geçen ay İngiltere'de bir mahkeme ABD makamlarının Assange'ın ölüm cezası almayacağını garanti etmediği sürece casusluk suçlamasıyla ABD'ye iade edilemeyeceğine hükmetmişti.