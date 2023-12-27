Samanyolu Haber /Dünya / Gazze'de onbinlerce kişiyi öldüren İsrail'e şimdi de 'Organ hırsızlığı' suçlaması /27 Aralık 2023 11:40

Gazze'de onbinlerce kişiyi öldüren İsrail'e şimdi de 'Organ hırsızlığı' suçlaması

İsrail'i Filistinlilerin naaşlarından organ çalmakla suçlayan Gazze hükümeti soruşturma açılmasını istedi. Yapılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı" denildi.

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Gazze'deki hükümet, İsrail'i, Filistinlilere ait naaşları kaçırmak ve hayati organlarını çalmakla suçlayarak, konuyla ilgili bağımsız uluslararası soruşturma komitesi kurulması talebinde bulundu.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 27 Ekim'de başlattığı kara harekatından sonra öldürülen ve el konulan 80 Filistinliye ait cenazenin onurunun hiçe sayıldığı ifade edildi.

Cenazelerin Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan dün teslim alındığı hatırlatılan açıklamada, "Naaşlar, incelendikten sonra şehitlerin yüz hatlarının önemli ölçüde değiştiği ortaya çıktı. Bu, işgal güçlerinin, şehitlerin vücutlarından hayati organları çaldığının açık bir göstergesidir" ifadesine yer verildi.

“BAZI ŞEHİTLERİN NAAŞLARINI ÇALMIŞLARDI”

Açıklamada, "İşgal, soykırım savaşı sırasında bu suçu (cenazelerin alıkonulması) defalarca tekrarladı. Daha önce de Cibaliya'da bazı mezarlarda nebbaşlık yaparak bazı şehitlerin naaşlarını çalmışlardı" değerlendirmesinde bulunuldu.

İsrail'in onlarca cesedi daha elinde tuttuğuna işaret edilen açıklamada, Filistinlilerin cenazelerinin kaçırılması ve organlarının çalınmasına ilişkin bağımsız uluslararası bir komite kurulması çağrısı yapıldı. Açıklamada, İsrail'in işlemiş olduğu bu gibi vahşi suçlara yönelik Kızılhaç Örgütü gibi Gazze'de faaliyet gösteren uluslararası örgütlerin sessiz kalmalarına da tepki gösterildi.
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