'Gazze'ye nükleer bomba atarız' diyen İsrailli Bakana bakın ne oldu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'la savaşın giderek artan Filistinli sivil ölümlerine neden olduğu Gazze'ye nükleer saldırı düzenlenmesi fikrine açık olduğunu söyleyen kabine üyesini açığa aldı.
Netanyahu'nun ofisi, koalisyon hükümetindeki aşırı sağ parti üyesi ve Miras Bakanı Amihay Eliyahu'nun "bir sonraki duyuruya kadar" kabine toplantılarından uzaklaştırıldığını açıkladı.
Bir radyo röportajında varsayımsal bir nükleer seçenek hakkındaki soruya Eliyahu "Bu da bir yol" şeklinde cevap vermişti.
Eliyahu veya partisinin lideri Gazze savaşını yürütmek için kurulan savaş kabinesinde yer almıyor. Bu isimlerin İsrail'in kamuya açıklamadığı nükleer yeteneklerine ilişkin içeriden bilgiye ya da bunları harekete geçirecek yetkiye sahip olamayacakları belirtiliyor.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada "Eliyahu'nun açıklamaları gerçeğe dayanmıyor. İsrail ve İsrail ordusu, masumlara zarar vermemek için uluslararası hukukun en yüksek standartlarına uygun olarak faaliyet gösteriyor. Zaferimize kadar bunu yapmaya devam edeceğiz," ifadeleri yer aldı.
Reuters'e konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Açıkçası bu sakıncalı bir açıklamaydı ve başbakan, kendisinin (Eliyahu) hükümet adına konuşmadığını açıkça ifade etti," dedi.
Eliyahu da sosyal medya hesabından "Nükleer ifadesinin mecazi olduğunu mantıklı olan herkes anlayabilir," açıklamasında bulundu.