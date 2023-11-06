Samanyolu Haber /Dünya / Gazze Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 9 bin 770'e yükseldi /06 Kasım 2023 08:19

Gazze Sağlık Bakanlığı: Can kaybı 9 bin 770'e yükseldi

Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 770'e yükseldiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü.

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Hamas'ın kontrolünde bulunan Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısının 9 bin 770'e yükseldiğini açıkladı. Açıklamada ölenlerin 4 bin 8'inin çocuk olduğu vurgulandı. İsrail ise Hamas'ın 7 Ekim saldırılarında bin 400 İsrailli'nin öldüğünü belirtiyor. Ancak bu açıklamalar bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Mahmud Abbas'la görüştü

İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Antony Blinken bugün Batı Şeria'da Filistin Özerk Yönetimi Başkanı Mahmud Abbas'la görüştü. Toplantı sonrasında sözcülerin yaptığı açıklamaya göre Abbas Gazze'de derhal ateşkes sağlanması ve Gazze Şeridi'ne yardım sevkiyatına izin verilmesi gerektiğini belirtti. Blinken'ın ise bu yardımların Gazze'ye ulaşmasını sağlama konusunda kararlı olduğunu vurguladığı dile getirildi.

Reuters'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan üst düzey bir yetkili, Blinken'in Abbas ile görüşmesinde, Filistin yönetiminin Gazze Şeridi'nin geleceğinde merkezi bir rol oynaması gerektiğini dile getirdiğini belirtti. Yetkili, Abbas'ın bölgenin geleceğinin şekillendirilmesinde görev almak istediği izlenimini verdiğini de ifade etti.

Blinken bugün ayrıca Kıbrıs Cumhuriyeti'ni de ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'le bir araya geldi. Bu görüşmede de insani yardımların Kıbrıs'tan Gazze'ye ulaştırılması ve bölgedeki insanların tahliyesi için Kıbrıs'taki havalimanı ve limanların kullanılması ele alındı. Blinken İsrail-Hamas çatışmaları nedeniyle bölgede diplomatik temaslarda bulunuyor. Dün Amman'ı ziyaret eden Blinken Cuma günü ise Tel Aviv'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile görüşmüştü. Blinken bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye gidecek ve yarın Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la bir araya gelecek.

BM'den Gazze uyarısı

BM Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Cindy McCain Refah sınır kapısını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki hiçbir noktaya yeterli yardımın ulaşmadığını söyledi. BM yetkilisi, "Gazze Şeridi'ne, oradaki ailelerin içinde bulunduğu felaket koşullarına uygun biçimde güvenli ve sürekli erişimi sağlamak için birlikte çalışmaya devam etmeliyiz" dedi.
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