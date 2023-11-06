Samanyolu Haber /Dünya / Netanyahu'nun evinin önünde protesto gösterisi /06 Kasım 2023 08:23

Netanyahu'nun evinin önünde protesto gösterisi

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun evinin önünde düzenlenen protesto gösterisinde Netanyahu'ya istifa çağrısında bulunuldu. ABD, Almanya, Fransa ve İngiltere'de Filistinlilere destek gösterileri yapıldı.

SHABER3.COM

İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu'nun evinin önünde Cumartesi akşamı protesto gösterisi düzenlendi. The Times of Israel gazetesi, Netanyanu'ya istifa çağrıları yapan grupla polis arasında çatışma meydana geldiğini, göstericilerin güvenlik şeridini geçmeye çalıştığını ve üç kişinin geçici olarak gözaltına alındığını duyurdu.

Göstericiler, radikal İslamcı Hamas'ın İsrail tarihindeki en korkunç katliam olan 7 Ekim saldırılarını gerçekleştirebilmesi sebebiyle Netanyahu yönetimini sert bir dille eleştiriyor ve İsrail ile Hamas arasında esir takası yapılmasını talep ediyor. İsrail'in verdiği bilgiye göre Hamas 7 Ekim saldırıları sırasında 240 İsrailliyi rehin alarak Gazze'ye götürdü. Rehineler arasında çocuklar da bulunuyor.

İsrail'de Tel Aviv'in yanı sıra başka kentlerde de Netanyahu karşıtı gösteriler düzenlendiği bildiriliyor. Göstericiler Başbakan Netanyahu'dan "kamuoyuna hatalı olduğunu açıklamasını" talep etti.

Protestolardan kısa bir süre önce İsralli rehinelerin aileleri Netanyahu ile görüşmüş ve Başbakan'dan esir değişimi yapılmasını talep etmişti. Netanyahu ise, Hamas İsrailli rehineleri serbest bırakana kadar Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesini kabul etmediğini açıkladı.

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa'da da protesto gösterileri

Dünya genelinde Filistinlilere destek gösterileri devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da dün binlerce kişi Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesi için protesto gösterisi düzenledi. Gösteride ABD Başkanı Joe Biden, ateşkese destek çağrısı yapmadığı gerekçesiyle eleştirildi. Biden insani yardımların Gazze'ye ulaştırılması için insani araya ihtiyaç olduğunu duyurmuştu.

ABD'nin yanı sıra dün Almanya, Fransa ve İngiltere'de de Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının artması ve bölgeden gelen yıkıcı görüntüler nedeniyle protestolar düzenlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Netanyahu'nun evinin önünde protesto gösterisi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:33:04