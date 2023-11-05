Beyaz Saray önünde 40 bin kişi ile Filistin mitingi

Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısı sonrası İsrail, Gazze Şeridi’n bombardımanını dördüncü haftasında da sürdürürken, ABD’nin başkenti Washington ve dünyanın diğer başkentlerinde on binlerce kişi ateşkes çağrısında bulunmak üzere meydanlara çıktı.







Washington’daki gösterilerin merkezi ABD Kongresi ile Beyaz Saray arasında kalan Özgürlük Meydanı’ydı. Protestoya, sivil toplum kuruluşları ve örgütlerce organize edilen otobüslerle, ülkenin dört bir yanındaki şehirlerden gelen göstericiler katıldı.





Youtube’dan da canlı yayınlanan gösteride, çoğu protestocu, Filistin kimliğinin sembolü haline gelen kefiye taktı; Filistin bayrakları taşıdı.







VOA Türkçe’nin izlediği protestoda göstericilerin büyük bölümü, Biden yönetiminden, İsrail’e verilen maddi ve askeri yardımı kesmesini talep etti.





‘İNTİKAM İÇİN YAPILAN DEHŞET VERİCİ’

Gösteriler için Kuzey Carolina eyaletinden gelen Jessie Clark VOA Türkçe’ye, ‘’İçtenlikle söylemeliyim ki, şu anda bir Amerikalı olmaktan, ülkemizin nelere katıldığını görmekten utanıyorum. İsrail’de yaşananlar, insanların öldürülmesi yanlıştı. Ancak intikam için yaptıkları şey de son derece dehşet verici’’ dedi.







Özgür Filistin yürüyüşünün düzenleyenler arasında Filistin Gençlik Hareketi, Amerikan Müslüman İttifakı, Filistin’de Adalet için Ulusal Öğrenciler ve Filistin’e Dönüş Hakkı Koalisyonu yer aldı. Ayrıca Amerikan-Arap Ayrımcılık Karşıtı Komitesi, Filistin Amerikan Konseyi ve Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi de yürüyüşü destekledi.





BARIŞ İSTEYEN YAHUDİLER DE KATILDI

Uluslararası Halk Meclisi, 450’den fazla grubun yürüyüşü desteklediğini açıkladı. Bu gruplar arasına ‘’Jewish Voice for Peace’’ gibi barış isteyen Yahudiler de vardı.







VOA Türkçe’nin konuştuğu bir eylemci de, ‘’Buradayım çünkü ben bir insanım. Yahudi olduğum için ve Yahudilerin Tikkun Olam inancına yani dünyayı iyileştirmeye inandığım için buradayım. Her türlü soykırıma, her türlü insan hakları ihlaline, özellikle bizim adımıza işleniyorsa ve özellikle bizim vergilerimizle işleniyorsa, karşı durmak için buradayım’’ ifadelerini kullandı.