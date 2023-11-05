Samanyolu Haber /Gündem / Tayyar CHP Kurultayı'nı fırsat bildi AKP'yi eleştirdi: "Kifayetsiz muhterislerin işi..." /05 Kasım 2023 13:29

Tayyar CHP Kurultayı'nı fırsat bildi AKP'yi eleştirdi: "Kifayetsiz muhterislerin işi..."

Şamil Tayyar, CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel'i tebrik ederek, AKP'yi bu değişim üzerinden hedef aldı. Tayyar, "Kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı" dedi.

SHABER3.COM

CHP Kurultayı'nda Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel yarıştı. İkinci turda 812 oy alan Özel, CHP'nin 8. yeni genel başkanı oldu.

AKP'de MKYK'ye giremeyen Şamil Tayyar, CHP'de yaşanan bu değişime dikkat çekti.

Tayyar, AKP'deki bir grubu da hedef alarak Özel'i tebrik etti.

Şamil Tayyar, şunları söyledi:

"CHP delegesi, kurultayda toplumsal değişim talebini olumlu sonuçlandırdı. 13 kez seçim kaybetmesine rağmen koltuğunda ısrar eden Kılıçdaroğlu’nu değiştirdi. Öncelikle bir vatandaş olarak delegeleri kutluyorum.

'BU DEĞİŞİM GENEL SİYASETİ DE ETKİLEYECEK'
Özel ve ekibi, bu güçlü desteği CHP ve Türkiye adına büyük bir sinerjiye dönüştürebilir mi göreceğiz ama partideki motivasyonun arttığı ortada. Bu değişim genel siyaseti de etkileyecek, yeni siyasi işbirliklerini tetikleyecektir.

'İŞİ BİRAZ DAHA ZORLAŞTI'
Ayrıca, AKP’de ‘muhalefet dağıldı, İstanbul/Ankara başta olmak üzere her yerde kesin kazanırız’ diyerek partiyi arkadaş kulübüne çevirmek isteyen kifayetsiz muhterislerin işi biraz daha zorlaştı. Özetle… Aslolan milletin iradesidir. Vefa şahıslara değil ilkeleredir."

NE DEMİŞTİ?
Şamil Tayyar, AKP'de MKYK'ya giremeyince, partisinin durumuna yakınarak, "Üzgünüm, bir ekip, cehenneme giden yolu iyi niyet taşlarıyla döşüyor. Yozlaşmayı tetikleyen bu hizip, AKP'yi için için çürütüyor” demişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Tayyar CHP Kurultayı'nı fırsat bildi AKP'yi eleştirdi:... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:50:10