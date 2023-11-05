MHP’li belediye başkanı kendi özel üniversitesine belediye binalarını tahsis etmiş

Birgün’ün haberine göre, İstanbul’un tek MHP’li belediyesi olan Silivri Belediyesi’nin tartışma yaratacak bir karara imza attığı ortaya çıktı.







Silivri Belediyesi’nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nda yer alan bilgilere göre, Selimpaşa Mahallesi’ndeki mülkiyeti belediyeye ait olan dört ayrı parselde bulunan binalar Nişantaşı Üniversitesi’ne tahsis edildi.





Üniversitenin, 13 Ocak 2022’de tahsis edilen binaları 12 Ocak 2032 tarihine kadar kullanacağı açıklandı. Ancak belediyenin resmi internet sitesindeki MHP’li Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın özgeçmişinde, “Yılmaz’ın Nişantaşı Üniversitesi’nin Mütevelli Heyeti’nde” yer aldığı belirtiliyor. Yani Yılmaz, yönettiği belediyeye ait binaları Mütevelli Heyeti Üyesi olduğu üniversiteye tahsis etti.







Öte yandan 2022’nin ocak ayın düzenlenen Belediye Meclisi’nde konuşan MHP’li Yılmaz tahsise ilişkin, “Nişantaşı Üniversitesi ile Silivri Belediyesi’nin ortaklaşa yürütecekleri sosyal sorumluluk, eğitim, kültür ve sanat projelerinde kullanılacak binalar. Silivri Belediyesi olarak bir müzik, sanat okulu gibi iddialarımız olmuştu pandemi şartlarında hep geriye atmak zorunda kaldık inşallah Nişantaşı Üniversitesi ile birlikte bunları gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullanmıştı.





KIRASINI BELEDİYE ÖDÜYOR

Ayrıca İstanbul’daki AKP’li Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin de AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yöneticisi olduğu Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) kirasını ödediği ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin 2022 Yılı Faaliyet Raporu’nda, belediyenin TÜGVA Gaziosmanpaşa İlçe Temsilciliği’nin kirasını 2017 yılından bu yana ödediği açıklandı.

