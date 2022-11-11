Samanyolu Haber /Ekonomi / Geleceğin Warren Buffett’ı 1 günde tam 14,6 milyar dolar kaybetti /11 Kasım 2022 11:14

Geleceğin Warren Buffett’ı 1 günde tam 14,6 milyar dolar kaybetti

3 ay önce Fortune dergisi tarafından “geleceğin Warren Buffett’ı” ilan edilen FTX CEO’su Sam Bankman-Fried, Binance CEO’su Changpen Zhao ile yaşadığı rekabet yüzünden 1 günde 15,2 milyar dolarlık servetinin 14,6 milyar dolarını kaybetti.

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TR724'ün haberine göre, Dünyanın en büyük kripto varlık alım satım platformu Binance’in CEO’su Changpeng Zhao’nun, elindeki tüm FTT token’larını satacağını açıklamasıyla başlayan olaylar zinciri sonucunda, FTX’in likidite sorunu yaşadığı ortaya çıkmış, FTX’in kendi token’ı FTT bir günde yüzde 75’in üzerinde değer kaybetmiş ve Binance’in FTX’i satın almasını içeren fakat bağlayıcı olmayan bir anlaşma yapılmıştı.



Şirketinin likidite sorunu yaşadığı ortaya çıkmadan önce, tahmini 15,2 milyar dolar mal varlığına sahip olan Bankman-Fried, Binance ile FTX arasındaki olaylar sonucunda bir gün içinde 14,6 milyar dolar kaybetti. Böylece milyarder unvanını kaybeden Bankman-Fried’ın adı, Bloomberg Milyarderler Endeksi’nden de silindi.
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