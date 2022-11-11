Ölüm orucuna giren Mısırlı aktiviste tıbbi müdahale yapıldı

Mısır'da açlık grevindeki muhalif Ala Abdulfettah için zaman daralıyor





Abdulfettah'ın durumu Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz gibi birçok lider tarafından dile getirildi. En son COP27 toplantısına katılmak için Mısır'a giden İngiltere Başbakanı Rishi Sunak konuyu Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah el Sisi ile görüşmesinde gündeme getirmişti.





Mısır'daki 25 Ocak Devrimi'nin sembol isimlerinden muhalif aktivist ve blog yazarı Ala Abdulfettah, 2013'te "gösteri yasağını ihlal etmek" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Euronews'İngöre, Ala Abdulfettah'ın annesi Leyla Suveyf, cezaevi yönetimi tarafından kendisine verilen bilgiye göre oğluna sağlık durumunun korunması amacıyla tıbbi müdahalede bulunulduğunu belirtti. Ancak müdahalenin ne olduğu ve müdahalenin hastanede mi yoksa cezaevinde mi yapıldığına dair bilgi verilmediğini söyledi.Yetkililere güvenmediğini belirten Suveyf oğlunun zorla beslenmesinden endişe duyduğunu ve bunun işkenceyle eş anlamlı olacağını ifade etti.Abdulfettah daha önce ailesine yazdığı bir mektupta özgür bırakılmaması durumunda cezaevinde ölmeye hazır olduğunu belirtmişti. 2 Nisan'dan bu yana girdiği açlık grevi boyunca günlük 100 kaloriden fazla yemek yemeyen Abdulfettah son beş gündür su ve kalori almayı reddediyordu.Oğlunu görmek için cezaevine gittiğini belirten Suveyf uluslararası yayın kuruluşlarına “Bana onun herkes gibi normal bir şekilde cezaevinde olduğunu söylüyorlar. Cezaevine gittim, orada beklememi istemediler ve benden yazdığım mektupları da almadılar.” diye konuştu.Abdulfettah'ın avukatının da savcılıktan özel bir görüş izni aldıktan sonra Kahire yakınlarındaki cezaevine gittiği, ancak iznin çarşamba gününe ait olduğu gerekçesiyle içeri girmesine izin verilmediği bildirildi. Görüş izinlerinin normalde bir hafta geçerli olduğunu belirten avukat, "yetkililerin bürokratik bahaneler uydurduğuna" dikkat çekti.Ancak muhalif aktivistin açlık grevi, Mısır'ın 27inci BM İklim Zirvesi'ne ev sahipliği yaptığı günlerde gündeme gelmesi yetkilileri rahatsız etti.Aynı zamanda COP27'nin başkanı olan Mısır Dışişleri Bakanı Sami Şükrü odağın açlık grevindeki mahkum aktivistte değil, iklim değişikliği müzakerelerinde olması gerektiğini belirtti.Şükrü "Ben COP'un önemini vurgulamaya konsantre oluyorum ve tarafların, uluslararası toplumun ve sivil toplumun iklim değişikliğine bağlı varoluşsal tehdidine karşı dikkati odaklamaya çalışıyorum." diye konuştu.Kahire Ceza Mahkemesi, Şubat 2015'te Abdulfettah'a, aynı suçlamayla 5 yıl hapis cezası vermiş, Kasım 2017’de de Yargıtay söz konusu kararı onamıştı. Abdulfettah, 5 yıl hapis cezasının dolmasının ardından Mart 2019’da "5 yıl adli kontrol şartıyla" tahliye edilmişti.