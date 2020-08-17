Gelecek Partisi'nden Albayrak'a dolar cevabı

Gelecek Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile "Endişelenmeli miyiz?" sorusuna "Maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz" yanıtını veren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tepki gösterirken, paylaşılan mesajda "Sevgili okur; bu videoyu hazırlamaya karar verdiğimizde dolar 7.20 TL, kurgusunu bitirdiğimizde 7.30 TL, yayınladığımız dakikada ise 7.39 TL oldu. Bu arada; dolar borcumuz olmadığı ise külliyen yalan" ifadesi kullanıldı.





Gazeteci Ahmet Hakan'ın sunduğu televizyon programına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Hakan'ın "Dolar yükselince telaşlanıyorum, kur yükselince telaşlanıyorum, 'eyvah' diyorum her şey pahalanacak, ülkemizin ekonomisi kötüye gidecek. Endişelenmeli miyiz?" sorusuna "Birincisi şunu sorayım size, dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı" sözleriyle cevap verdi.





"Her 10 kuruşta pandemi döneminde vatandaşa verdiğinizden 4 katı fazla para yok oluyor"

Gelecek Partisi, Albayrak'ın ifadelerin Twitter hesabından paylaşılan bir videoyla tepki gösterirken, hazinenin, Merkez Bankası'nın ve kamu bankalarının borçları sıralandı ve "Hepimizin dolar borcu var, en çok da sizin" dendi.





Videoda konuya ilişkin şu ifadeler kullanıldı:





"Evet sevgili bakan, dolar borcumuz var. Haberiniz olmayabilir ama oturduğunuz bakanlık koltuğu, yani kamunun döviz borcu 110 milyar dolar. Vatandaşımız dediğiniz gibi lüks otomobillere binmiyor ancak binmediği arabalardan, geçmediği köprülerden yani kamu özel işbirliği projelerinden 145 milyar dolar borcu var. 95 milyar dolar parayı erittiğiniz Merkez Bankası'nın bilanço pozisyon açığı olarak 40 milyar dolar borcu var. Çiftçiye değil, tüpçüye verilen kredilerle medyayı inşa ettirdiğiniz kamu bankalarının pozisyon açığı olarak 12 milyar dolar borcu var. Dediğiniz gibi Sayın Bakan, burası çok önemli, hazinemizin kendi vatandaşlarına bile 25 milyar dolar borcu var. Hal böyle olunca 7.20'den 7.30'a çıkan her 10 kuruşta, bu devletin milletin kasasından 40 milyar lira buharlaşıyor. Anlamanız için sevgili bakan, açıklayacak olursak her 10 kuruşta pandemi döneminde vatandaşa verdiğinizden 4 katı fazla para yok oluyor. Kısacası, hepimizin dolar borcu var, en çok da sizin."







