Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Royal Bodewes Tersanesi Hollanda'da denize uzak bir kasaba olan Hoogezand kasabasında . Ancak okyanusa kanallar aracılığı ile bağlı olan tersanede yapılan gemiler ilginç yöntemle indiriliyor. Kereste taşımacılığı ile ünlü İngiliz şirketi Scotline için yapılan Scot Explorer da suya törenle indirildi .İndirme sırasında ufak bir de kaza yaşandı. Hem geminin arka kısmında hem de kanalın duvarlarında hasarlar oluştu.





İnşasına Şubat 2019'da başlanan gemi 89.98 m uzunluğa, 15.2 m'lik bir kirişe ve 5.68 m'lik maksimum yelken direğine sahip .Gemi İsveç, İrlanda, Danimarka, Almanya, Norveç, Baltık Ülkeleri, Hollanda, Fransa ve İngiltere arasında düzenli olarak kereste taşıyacak . Daha önce Scot Carrier isimli bir gemisi daha olan şirket üçüncü geminin siparişini de şimdiden Royal Bodewes Tersanesine vermiş

