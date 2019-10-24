Samanyolu Haber /Gündem / Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar /24 Ekim 2019 14:30

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Yeni inşa edilen kargo gemisinin suya indirilmesi anında heyecanlı anlar yaşandı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Royal Bodewes Tersanesi Hollanda'da denize uzak bir kasaba olan  Hoogezand kasabasında . Ancak okyanusa kanallar aracılığı ile bağlı olan tersanede yapılan gemiler ilginç yöntemle indiriliyor. Kereste taşımacılığı ile ünlü İngiliz şirketi Scotline için yapılan  Scot Explorer da suya törenle indirildi .İndirme sırasında ufak bir de kaza yaşandı. Hem geminin arka kısmında hem de kanalın duvarlarında hasarlar oluştu. 

İnşasına Şubat 2019'da başlanan gemi  89.98 m uzunluğa, 15.2 m'lik bir kirişe ve 5.68 m'lik maksimum yelken direğine sahip .Gemi İsveç, İrlanda, Danimarka, Almanya, Norveç, Baltık Ülkeleri, Hollanda, Fransa ve İngiltere arasında düzenli olarak kereste taşıyacak . Daha önce Scot Carrier isimli bir gemisi daha olan şirket üçüncü geminin siparişini de şimdiden Royal Bodewes Tersanesine vermiş 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar Sonraki Haber >>

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Bu fotoğrafa iyi bakınız!

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Özgür Kaya bilinmeyen bir salonda yargılanıyor

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Putin'in el hareketi kameraya yansıdı, Erdoğan'a haritayı kapattırdı

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Gemi suya inerken heyecanlı dakikalar

Köstebekten kurtulayım derken

Köstebekten kurtulayım derken

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

İşte 20 saniyede 'Hong Kong'

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Göstericilerin arasına araba ile daldı

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

Yol işaretlerini yazmak ne kadar zor olabilir ki?

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

AP'de İtalyan vekil Türk çikolatasını yere atarak tepki gösterdi

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga

Almanya'da Türk ve Kürt gruplar arasında tekme tokat kavga
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:09:47