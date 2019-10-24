Samanyolu Haber /Gündem / Eminağaoğlu'na saldırı! /24 Ekim 2019 14:26

Eminağaoğlu'na saldırı!

Eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu şahsi Twitter hesabında resmi koruma aracındaki bir kişinin seyir halinde giderken aracına yumruk attığını ve kaçtığını belirtti.

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Yargıçlar ve Savcılar Vakfı'nın (YARSAV) eski başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu'nun içinde bulunduğu otomobil Ankara'da saldırıya maruz kaldı.

Eminağaoğlu, şahsi Twitter hesabında, koruma aracı olduğunu iddia ettiği araçtaki bir kişinin seyir halinde giderken aracına yumruk attığını ve kaçtığını belirtti.

"YUMRUK ATIP GEÇTİ VE KAÇTI!"

Eminağaoğlu, şunları ifade etti: "35 no.lu kırmızı plakalı aracın üç-dört sıra arkasındaki koruma aracı olduğu ortaya çıkan araç ve bu araçtaki kişi, Ankara'da aracımla normal seyretmekte iken saat 18:03'te aracıma yumruk atıp geçti ve kaçtı... Yönetim tepeden tırnağa kin ve nefret saçıyor."

"Bu anlayış ve eylem, benim şahsıma değil halkın yaşam hakkına." diyen Eminağaoğlu, "Yarın yapacağım suç duyurusunun "tarafsız yargıdaki" akibetini de sizlere ileteceğim." dedi.
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