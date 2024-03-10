Samanyolu Haber /Dünya / Genelkurmay Başkanlığından İngiltere Büyükelçiliğine /10 Mart 2024 19:48

Genelkurmay Başkanlığından İngiltere Büyükelçiliğine

Ukrayna’nın eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy, İngiltere Büyükelçisi olarak atandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Valeriy Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi görevine atanması Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından onaylandı.

Daha önce Ukrayna parlamentosu Yüksek Rada milletvekillerinden Yevgeniy Şevçenko, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy’ın İngiltere Büyükelçisi görevine getirilmeyi kabul ettiğini söylemişti.

Zelenskiy 8 Şubat’ta Zalujnıy’ı görevden aldığını ve yerine daha önce kara kuvvetlerine komuta eden Aleksandr Sırskiy’in atadığını duyurmuştu. Bazı yerel ve Batılı kaynaklar geçen sonbaharda Zelenskiy ile Zalujnıy arasında bir anlaşmazlık konusunu gündeme getirmişti. 

New York Times gazetesi, Zelenskiy ofisinin Valeriy Zalujnıy'ın cephedeki çıkmaz duruma ilişkin açıklamalarına verdiği olumsuz tepkinin, askeri ve sivil liderlik arasında büyüyen bir bölünmenin işareti olduğunu yazmıştı. Washington Post ise vatandaşlar arasında popüler olan Ukrayna Genelkurmay Başkanı’nın siyasete atılmaya karar vermesi halinde Zelenskiy için tehdit oluşturabileceğini ifade etmişti.
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