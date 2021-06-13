Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu’nun başvurusu AYM Genel Kurulu’na sevk edildi /13 Haziran 2021 23:34

Gergerlioğlu’nun başvurusu AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

HDP’li Ömer Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesinin ardından Anayasa Mahkemesi’ne yaptığı bireysel başvuru, AYM Genel Kurulu’na sevk edildi.

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Tutuklu bulunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru AYM Genel Kurulu’na sevk edildi.

Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Gergerlioğlu’nun başvurusuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran oğlu Salih Gergerlioğlu, “Babamın dosyası, AYM Genel Kurulu'na sevk edildi. Artık tüm aşamalar geçildiği için en kısa sürede karar verileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.
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