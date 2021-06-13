Gergerlioğlu’nun başvurusu AYM Genel Kurulu’na sevk edildi

Tutuklu bulunan HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun milletvekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yaptığı başvuru AYM Genel Kurulu’na sevk edildi.







Hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, vekilliğinin düşürülme işleminin iptal edilmesi için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurmuştu. Gergerlioğlu’nun başvurusuna ilişkin açıklamayı sosyal medya hesabından duyuran oğlu Salih Gergerlioğlu, “Babamın dosyası, AYM Genel Kurulu'na sevk edildi. Artık tüm aşamalar geçildiği için en kısa sürede karar verileceğini umuyoruz” ifadelerini kullandı.