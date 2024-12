Gergerlioğlu’nun ‘çıplak arama’da köşeye sıkıştırdığı AKP’li Özlem Zengin ağzını bozdu

GERGERLİOĞLU: BİZ UTANIYORUZ, SİZLER UTANMIYORSUNUZ





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kanun teklifinin 20’nci maddesi üzerinde görüşmeler sürerken DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin arasında, ‘çıplak arama’ tartışması yaşandı. Zengin, Gergerlioğlu için, “Eğer mümkün olsa 6284’le başvuru yapacağım kendisiyle ilgili olarak çünkü kürsüde yaptığı her konuşmada muhakkak adımı zikrediyor. Kendisini bir sapık ilan ediyorum, psikolojik tedaviye ihtiyacı var. Bir daha asla benim adımı ağzına almayacak, sapık adam” dedi.Kanun teklifinin 20’nci maddesi üzerine söz alan DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Filistin ile ilgili eylem yapan gençlerin emniyette ve cezaevinde çıplak aramaya tabi tutulduğunu belirterek, şöyle konuştu:“Şimdi, değerli arkadaşlar, ben AK Parti’li vekillere soruyorum. Ya, bu çıplak arama meselesini defalarca gündeme getiriyoruz, biz utanıyoruz ama sizler utanmıyorsunuz, yaptıranlar utanmıyor. Bu nasıl bir haldir arkadaşlar ya? Yoksa, ‘Yok’ deyin. Bu çıplak arama var, herkes bunu yaşamış, yaşıyor, utanmazca, hayasızca yapılıyor, ‘Yok’ diyorsanız buyurun gelin, ‘Yok Ömer Bey, haksızsın’ deyin. Sayın Özlem Zengin de bana defalarca karşı çıktı ve şu anda kendisi de çok iyi biliyor ki çıplak arama yıllardır bu ülkede var, kendisi de çok iyi biliyor artık. Bize zamanında ha bire karşı çıktı ama şu an tarih onu yalanladı, tarih beni haklı çıkardı, Özlem Zengin haksız çıktı, bunu da itiraf etmeli.”Geçtiğimiz günlerde TBMM’de yaptığı konuşmada ‘çıplak arama’yı kabul eden; DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na cevap vermek için söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şöyle konuştu:“Sayın Gergerlioğlu ne zaman, ‘Özlem Zengin’ diye söyleyecek diye merak ediyordum. Eğer mümkün olsa 6284’le başvuru yapacağım kendisiyle ilgili olarak çünkü kürsüde yaptığı her konuşmada muhakkak adımı zikrediyor. Bana daha evvel bu kürsüden ben yokken, ‘Yalancı’ dedi, buradan bana, ‘Korkak’ dedi. Bu sözleri aynen size iade ediyorum, aynen. 2019 yılında Uşak’ta bir hadise yaşandı. Uşak’taki hadisede yeni bir ‘F...’ yapılanması vardı, bu ‘F...’ yapılanmasının iddiası tutuklanan genç kadınlara tamamen soyularak maalesef böyle söylemek durumundayım yani mevzuata uygun olmadan, elbette, ben bir avukatım. Mevzuata uygun olarak, daha evvel adı, ‘Çıplak arama’ olan, şimdi, ‘Tam arama’ olarak belirtilen bir arama var. Biz bunun kaldırılmasıyla ilgili tartışacaksak tartışalım. Bak buradan söylüyorum, o kadınlar hiçbir zaman üzerlerinde hiçbir şey kalmayacak şekilde aranmadılar.”Gergerlioğlu’nun, “3 yıl önce inkâr ediyordunuz, şimdi sadede geldiniz” sözlerine alınan Özlem Zengin bunun üzerine, şöyle devam etti:“Yok, o gün ne söylüyorsam bugün de aynı şeyi söylüyorum. Gergerlioğlu, konuştuğu kürsüde, yaptığı her konuşmada, hiçbir şey yapmıyorsa konuşmasının sonunda, ‘Özlem Zengin’ diyen bir insan. 30 saniye susmayı becermeli, benim söylediğim şey çok nettir. Uşak’ta bahsettiğiniz gibi bir arama asla olmamıştır. İçişleri Bakanlığı daha evvel, şu ankinden bir evvel Valilik yapan arkadaşımızın da içinde olduğu bir heyet tanzim etmiştir bu konuyla ilgili olarak. Bu heyet gitti, bir rapor hazırladı, bu raporun neticelerini kamuoyuyla paylaştı.”Velev News'te yer alan habere göre; Özlem Zengin, kürsüde konuşmasını sürdürürken DEM Parti Kocaeli Ömer Faruk Gergerlioğlu arasındaki tartışma sürdü. Gergerlioğlu, Zengin’i ‘Yalancı’ olmakla suçladı.Zengin, kürsüdeki süresinin uzatılmasını talep ederken Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, talebi usul yönünden aykırı bularak reddetti. Bunun üzerine DEM Parti ve AKP milletvekilleri arasında sataşmalar yaşandı. DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Zengin’e cevap vermek için söz aldı.Gergerlioğlu kürsüye yönelirken Zengin, “Kendisini bir sapık ilan ediyorum, psikolojik tedaviye ihtiyacı var” dedi. Gergerlioğlu ise şunları söyledi:“Sapık, tövbe ya Rabb’im. Bakın, ne diyor. Kayıtlara geçti mi? Özlem Zengin bana yönelik sapık kelimesi sarf etti, kayıtlara geçirin lütfen, siz de duydunuz. Bakın, değerli arkadaşlar, böyle haksızlığı ortaya çıkınca ona buna hakaret eden bir insan, stenograflar kayda geçirsin. Özlem Zengin demişti ki, ‘Bir hayalı kadın çıplak aramaya karşı çıkmak için bir yıl beklemez.’ Kendisine Emniyet görevlileri de yanlış bilgi vermiş. Ya, haberi yok. O kadınlar üç ay sonra çıplak arama için suç duyurusunda bulunmuştu ama o, kendisine ne bildirilmişse onu yaptı. Susun, susun. Bakın, eğer ki azıcık vicdanınız varsa Uşak’a gidin ve o genç kadınlara sorun.Ben hepsinin adını biliyorum ve size o kadar acı örnekler anlatacaklar ki. Benim sesimi bastırmaya çalışma Fahrettin Bey, boşunadır. Benim sesimi bastırmaya çalışma Özlem Zengin. Senin o büyük gafın var ya, ‘Onurlu bir kadın çıplak arama için bir yıl beklemez’ lafın var ya o kadar insanları aşağılayan bir laftı ki o insanlar o kadar zulüm altındaydı, baskı altındaydı. O kadar utanıyorlardı ki kendilerine yapılandan dolayı, yine de gittiler, kendileri hakkında bu suç duyurusunu o savcılığa yaptılar ama sen burada o kadınları aşağıladın.”Gergerlioğlu’nun açıklamaları Genel Kurul’da tansiyonu yükseltirken, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin yeniden söz isteyerek şunları söyledi:“Ben kendisine, ‘Sen’ demeyeceğim. Bu beyefendi olmayan şahsın kesinlikle hukuki bir ehliyeti yoktur. Bu kürsüye çıkıp biraz evvel Grup Başkan Vekili ve arkadaşlarımıza da ifade ettim bu kürsüye her geldiğinde, ‘Özlem Zengin’ demek sapık bir tavırdır, her geldiğinde sapıkça bir tavırdır. Aynen böyledir, aynen böyledir. Söylerim. Evet söylerim, ne söyleyeceğime ben karar veririm. Bu takıntılı bir tavırdır, böyle bir şey olamaz. Her kürsüye geldiğinde yalan söyleyen, her kürsüye geldiğinde bana ‘Yalancı’ diyen, her kürsüye geldiğinde defaatle aynı şeyi tekrar ediyor. Daha kaç kere cevap vereceğiz?Bakınız, bugüne kadar defaatle aynı şeyi söyledi. Fahrettin Bey avukattır, bu olaylar yaşanırken bire bir şahit olmuştur, Uşak milletvekilidir. Ben defaatle kendi avukatlarıyla, dönemin valisiyle, olayın mağduru olduğunu iddia eden kadınların bütün avukatlarıyla konuşarak bu açıklamayı yaptım ve utanmadan, utanmadan yalan söylediğimizi söylüyorsunuz. Bir daha söylüyorum, Uşak’ta bahsettiğiniz gibi tamamen çıplak bir arama zinhar yapılmamıştır. Bunu bir kez daha söylüyorum ama siz bunu tekrar ediyorsunuz çünkü burada ‘F...’cülerin kurduğu yeni bir oluşum vardı, bu oluşumu bu şekilde davranarak gölgelemek istediler, siz de buna yardımcı oluyorsunuz, buna alet oluyorsunuz. Böyle bir şey yok.”Zengin’in konuşması esnasında AKP ve DEM Parti milletvekilleri arasında karşılıklı sataşmalar yaşandı. Ardından DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli söz aldı. Temelli, temiz bir üslup çağrısında bulunarak, “Defalarca burada, ‘Bu kirli dilin sonu olmalı’ dedik. Defalarca burada, ‘Şiddet dilinden bu Meclisi kurtaralım’ dedik. Defalarca burada bu konuda bir mutabakat sağladık” dedi.Zengin bu sözlere karşılık, “Bir daha asla benim adımı ağzına almayacak, benim adımı ağzına almayacak; sapık adam. Adımı ağzına almayacak, almayacak” derken Temelli, “Müsaade edin Özlem Hanım, müsaade edin; her şeyi kişiselleştirmeyin. Burada bir eleştiri size yöneltildi, eleştiriye kalkıp yanıt verebilirsiniz ama siz küfrediyorsunuz, küfrediyorsunuz. Ve diyorsunuz ki, ‘Demeye devam edeceğim’ biz de diyoruz ki, buna izin vermeyiz, biz bu dili kabul etmiyoruz. Burada her türlü eleştiriye tahammül göstermek zorundasınız” diye konuştu.Genel Kurul’da tansiyon yükselmeye devam ederken söz alan AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, şunları söyledi: “Buradaki problem, konuşan hatibin her kürsüye çıktığında benim adımı anmasıdır, olayı şahsileştiren bizatihi kendi vekilinizdir. Bakın, her bir arkadaşım şahit, Muhammet Bey şahit, daha evvel Sayın Başkanım buradaydı, ben yokken yine adımı zikretmiştir.Her konuşmada benim adımı zikrederek, beni hedef göstererek, devamlı olarak bu konuyu benim üzerime getiren bizatihi kendisidir. Eğer bu konu kapansın isteniliyorsa bu beyefendi benim adımı bir daha anmayacak. Bu kadar! Bu, takıntılı bir tavırdır, takıntılı bir tavırdır, takıntıdır. Söylediğim her kelime doğrudur, her kelime doğrudur, hukuken de doğrudur. Asla, bir adım geri atmıyorum. Söylediğim her şey doğrudur. Sizler birer yalancısınız; başta da siz.”Genel Kurul’da milletvekilleri arasındaki sataşmanın sona ermemesi ve gerginliğin artması üzerine Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, birleşime 15 dakika ara verdi. Aranın ardından Genel Kurul yeniden toplandı.