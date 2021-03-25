Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu: Oğlum ve ben tehditler alıyoruz /25 Mart 2021 16:32

Gergerlioğlu: Oğlum ve ben tehditler alıyoruz

Milletvekilliği düşürüldükten sonra Adalet Nöbeti'ni sürdürdüğü Meclis'te HDP Grup salonu basılarak gözaltına alınan Ömer Faruk Gergerlioğlu, oğluyla birlikte tehdit edildiğini söyledi.

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HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine ve oğlu Salih Gergerlioğlu’na çok sayıda tehdit mesajı geldiğini açıkladı. Oğlunun kendisine benzediğini söyleyen Gergerlioğlu, yapılanların göz korkutma olduğunu belirtti.

Tele1’in haberine göre Gergerlioğlu şunları söyledi:

'SOSYAL MEDYA TROLLERİNİN İŞİ'
"Tehditler alıyorum ama ciddiye almıyorum. Oğlum son zamanlarda dikkat çekiyor. Oğlum çocuklarım içerisinde en çok bana benzeyen çocuğumdur. Onun da yolu insan haklarıdır. Bundan dolayı tehditler alıyor. Ama bunlarda sosyal medya trollerinin işleri. Kendi tedbirlerimizi alırız ama bunlar göz korkutmadır.


'İKTİDAR PARTİSİ SON DERECE ZAVALLI'
AKP tabanından beni destekleyen çok insan var. Beni telefonla destek için arayıp 'HDP’li değilim, AK Partiliyim' diyen insanlar oldu. Yapılan zalimliği haksızlığı görüyorlar. İktidar partisi son derece zavallı. Namaz meselesini örtmek için ne yapacaklarını bilemiyorlar. Anadolu Ajansı’na ve TRT’ye çeşitli haberler yaptırıyorlar.

'ZİNDANLAR BİZİ DURDURAMAZ'
Bana tanınan 10 gün sürede teslim olmayacağım ama kapıma gelip beni alırlarsa herhangi bir direniş göstermem. Cezaevine girersem de mücadelem sürecektir. Mücadele ederken son nefesimi veririm. Zindanlar bizim direnişimizi durduramaz. Bu yolda kurban seçilenlerden olabiliriz ilk kurban ben değilim son kurban da ben olmayacağım." 
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