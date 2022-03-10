Gergerlioğlu yurtdışı yasağı kararı veren yargıçları şikâyet etti

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’na, hakkında açılan bir soruşturma kapsamında yurtdışı yasağı konularak pasaportuna tahdit konuldu. Gergerlioğlu karara itiraz ederek, savcı ve hâkimi Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikâyet etti.







DOSYADA GİZLİLİK KARARI





Gergerlioğlu’nun Avukatı Bişar Alınak tarafından Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi’ne yapılan itirazda, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2019/178402 soruşturma numaralı dosya ile müvekkilim hakkında soruşturma başlatılmıştır. Yine anılan soruşturma dosyasında müvekkilim hakkında yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmıştır” denildi.





Dosyada gizlilik kararı olması nedeniyle hangi deliller olduğuna dair bilgi edinemediği vurgulanan itirazda “Müvekkilin bir parlamenter olarak yurt dışındaki seçmenleriyle bir araya gelmesi engellenmiştir. Yani siyaset yapma özgürlüğü elinden alınmıştır” ifadelerine yer verildi.





‘SORUŞTURMA HUKUKA AYKIRI’





Anayasa’nın 83.maddesi hatırlatılan itirazda, “Maddeye göre ‘Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz’ Bu madde uyarınca müvekkil hakkında yapılan her türlü hukuki işlem Anayasa'ya aykırılık teşkil etmektedir. Savcılık makamının bu konuda herhangi bir işlem ve soruşturma yapması hukuka aykırıdır. Bu kararın ivedilikle kaldırılması gerekmektedir” ifadeleri kaydedildi.





SAVCI VE HAKİM HAKKINDA DA SUÇ DUYURUSU





Gergerlioğlu’nun avukatı yurtdışına çıkış yasağı kararı talebini veren Cumhuriyet Savcısı ve kararı veren hâkim hakkında da HSK’ye başvurarak suç duyurusunda bulundu.