Samanyolu Haber /Gündem / Akaryakıta zam tepkisi: Ankara'da dolmuş ve otobüsler kontak, İzmir'de vatandaşlar yol kapattı /10 Mart 2022 15:26

Akaryakıta zam tepkisi: Ankara'da dolmuş ve otobüsler kontak, İzmir'de vatandaşlar yol kapattı

Akaryakıta üst üste yapılan zamların ardından Türkiye'nin farklı yerlerinden tepkiler yükselmeye devam ediyor. Protestoların son adresleri Ankara ve İzmir oldu.

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Motorinin 20 lirayı geçmesi üzerine zarar eden Ankara’daki dolmuş ve özel halk otobüsleri kontak kapattı. Özel halk otobüsü sahiplerinin bilet fiyatının 8 TL talebini karşılayamayacaklarını söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş, EGO’nun ek sefer koyduklarını açıkladı.

Mansur Yavaş, dün gece yaptığı açıklamada özel halk otobüsleri ile dolmuşların artan akaryakıt fiyatları nedeniyle zarar etmemek için biniş fiyatının 8 TL olmasını istediğini açıklamıştı. Vatandaş bunu karşılayamayacağı için özel taşımacıların çalışmama kararı aldığını duyuran Yavaş ABB’ye bağlı EGO’nun ek seferleri hizmete sunacağını açıklamıştı.

Özel halk otobüsleri ve dolmuşların bugün başlattığı kontak kapatma eyleminin ne kadar süreceği bilinmiyor. Belediye ek sefer düzenlenen güzergahları internet sitesi üzerinden duyurdu.

Diğer yandan 7 gün art arda akaryakıta gelen zamlar, İzmir’de bir akaryakıt istasyonunda protesto edildi. Bir grup vatandaş, ‘hükümet istifa’ sloganıyla yolu trafiğe kapatıp zamları protesto etti.

 İzmir’in Buca ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda toplanan bir grup vatandaş, akaryakıta yapılan zamları protesto etti. Yolu trafiğe kapatan protestocular, hükumeti istifaya çağırdı.

YOLDAN GEÇENLER DE DESTEK VERDİ
ANKA’nın haberine göre akaryakıta yapılan zamlara tepki gösteren bir grup, Buca’ya bağlı Gediz mahallesindeki bir akaryakıt istasyonunda toplandı. Caddeyi trafiğe kapatarak zamları protestocular, “Hükumet istifa” sloganı attı. Yol üzerinde araçlarında olanlar da korna çalarak protestoya destek verdi. Protesto nedeniyle bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, protestocular polisle görüşmenin ardından eylemi sonlandırdı.


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