Samanyolu Haber /Gündem / Cemal Enginyurt: Damat kitabıyla AKP'yi uyarıyor ama kayınbabası okumaz /10 Mart 2022 15:12

Cemal Enginyurt: Damat kitabıyla AKP'yi uyarıyor ama kayınbabası okumaz

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın 'Burası Çok Önemli' isimli kitabıyla iktidarı uyardığını söyledi.

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Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 'Burası Çok Önemli' isimli bir kitap kaleme alan eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'la ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

TV5’te yayımlanan 'Ankara Bürosu' programının konuğu olan Cemal Enginyurt, Albayrak’ın kitabını AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ilk okuması gereken kişiler olduğunu belirtti.

Kitabın hükümeti uyarmak için Albayrak tarafından yazıldığını söyleyen Enginyurt, “Berat Albrayrak gittiği zaman 'siz çok ararsınız Berat Albayrak’ı' demiştim. MHP’deydim, çok iddialı konuşmuştum. 'Berat Albayrak olmazsa dolar 10 TL olur' demişti. Berat Albayrak gitti dolar 18 TL oldu. Albayrak ‘Burası çok önemli diye’ iktidarı uyarıyor ama kayınbabası 'ekonominin kitabını ben yazdım' dediği için okumaz. Özellikle gözüne baktığımızda bir hiç gördüğümüz Nurettin Nebati’ye tavsiye ederim. Bu kitabı ilk okuyan o olsun” ifadelerini kullandı.

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