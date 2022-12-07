Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a şok sözler /07 Aralık 2022 01:34

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a şok sözler

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, cezaevlerinde yaşanan pek çok hak ihlalini meclis kürsüsünden dile getirdi

Gergerlioğlu'dan Bozdağ'a: Zulümat bakanısınız, davayı kaça sattınız?

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Meclis Genel Kurulu’nda Adalet Bakanlığı 2023 bütçesine dair konuşmasında cezaevlerinde yaşanan pek çok hak ihlaline dikkat çekti.

Cezaevlerine ziyaretlere izin verilmemesini de gündeme getiren Gergerlioğlu, çıplak arama ihlallerinin devam ettiğini söyledi . Kendisine gelen mektuplardan örnekler veren Gergerlioğlu verdiği dilekçelere cevap verilmediğini de söyledi

“ŞAHİT OL YARABBİ, SENİN SÖZÜNÜ BU MECLİS’TE DUYURDUM”

Bak, yine bakın, şu kadını iyi görün. Bana mektup yazdı, çıplak aramaya uğramış. Mektubu engellenmiş ve disiplin suçu verilmiş. KHK ile ihraç bir Kur’an kursu öğretmeni bu. Bana yakını aracılığıyla nasıl bir mesaj yolladı? Bu, zindandan, mazlum bir kadının mesajıdır. ‘Sayın Vekilim, ‘Cezaevlerinde çıplak arama yok’ deseler de doğru değil. İffetli bir kadın çıplak arama için bir yıl beklemez diyerek Meclis’te parmak sallayanların -Sayın Özlem Zengin sallamıştı- gözlerinin içine bakarak benim içi şunu söyler misiniz? 4 Ağustos 2022 saat 17:45’te çıplak arama yapılarak Eskişehir L Tipi Cezaevi’ne alındım. İffetsiz insanlar değiliz. Dayattığınız hukuk sistemini de zulmü de unutacak değiliz’ diyor Nagihan Yüksel. Şahit ol Yarabbi, senin sözünü bu Meclis’te duyurdum. Şahit ol zindandaki yüzbinlerce mahpuslar, çıplak arama gerçeğini tekrar duyurdum. Bunu duyurduğum için zindanlara atıldım ama çıktık, tekrar duyurdum.”

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