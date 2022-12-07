Samanyolu Haber /Gündem / Zincir market yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı /07 Aralık 2022 01:06

Zincir market yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı

AKP Hükümeti'yle market zincirleri arasında yaşanan gerilim yeni bir boyut daha kazandı. Yeni zincir market yönetmeliğine göre tüm veriler artık Ticaret Bakanlığı'nın sistemine aktaracak.

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Türkiye'de devam eden ekonomik kriz giderek derinleşiyor. '3 harfliler' suçlamalarıyla başlayıp, iktidar cephesinin "fahiş fiyat" uygulamakla suçlamasının ardından Rekabet Kurulu'nun soruşturma başlattığı 'zincir market'lere ilişkin Ticaret Bakanlığı'ndan önemli bir adım geldi. 

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik"in 12/c maddesine “Veri paylaşımı" başlıklı şu madde eklendi: 

MADDE 12/Ç- (1) Perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikaların geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkân sağlanması amacıyla, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarının satışıyla iştigal eden ve şube sayısı iki yüzden fazla olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Bakanlıkça belirlenen sisteme aktarmakla yükümlüdür. Bu veriler ilgili kurum, kuruluş ve kamuoyuyla paylaşılabilir. Veri aktarımının usul ve esasları Bakanlıkça belirlenerek ilgili zincir mağazalara bildirilir.”
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