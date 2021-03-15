Samanyolu Haber /Gündem / Gergerlioğlu'nun vekilliği için AYM kararı beklenmeyecek /15 Mart 2021 15:38

Gergerlioğlu'nun vekilliği için AYM kararı beklenmeyecek

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi için, Meclis'e gelen yargı kararının uygulanacağını, AYM kararının ise beklenmeyeceğini açıkladı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen kesinleşen yargı kararına ilişkin, "Anayasa Mahkemesinin (AYM) bireysel başvuru kararının sonucunu beklemek söz konusu değil. Ama bir tedbir başvurusu yaptığını ve bunun da AYM tarafından kabul edilmediğini öğrendim" dedi.

"AYM KARARINI BEKLEMEK SÖZ KONUSU DEĞİL"

Şentop, HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun Meclis'e gelen yargı kararını gün içinde inceleyeceğini, Meclis'teki fezlekelerin karma komisyonda olduğunu hatırlattı. Şentop Gergerlioğlu'nun, AYM'ye yaptığı başvurunun beklenmesi gerektiğine yönelik açıklaması ile ilgili "Anayasadaki hükme göre kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer. Dolayısıyla Meclis Başkanlığı bakımından kesin hüküm söz konusudur. Kesin hükümde bir ceza davası söz konusu olduğunda adli yargı içerisindeki süreçler derece içerisinde tamamlandıktan sonra ortaya çıkıyor. Yani derece mahkemesi, istinaf, daha sonra temyizde verilen kararlar neticesinde artık başka bir merciye o yargı kolu içeriğinde yargı kolu içerisinde başvurma imkanı kalmadıktan sonra hüküm kesinleşiyor" dedi. 

AYM kararının beklenmesi gerektiği şeklindeki tezlere katılmayan Şentop "AYM'ye bireysel başvuru yolu hükmün kesinleşmesini engelleyen, durduran, ortadan kaldıran bir yol değildir bizim sistemimizde. AYM'nin kararları doğrudan etki etmiyor hiyerarşi içerisinde, bir mahkeme değil bu anlamda, yatay etki ediyor. Dolayısıyla anayasaya göre bağlayıcı olan kesin hükümdür ve onun gereği yerine getirilir. AYM'nin bireysel başvuru kararının sonucunu beklemek söz konusu değil. Ama bir tedbir başvurusu yaptığını ve bunun da AYM tarafından kabul edilmediğini de öğrendim" ifadelerini kullandı. 
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