Samanyolu Haber /Gündem / Türkeş'in oğlundan MHP'ye flaş öneri: Cumhur İttifakı'nı boz... /15 Mart 2021 15:30

Türkeş'in oğlundan MHP'ye flaş öneri: Cumhur İttifakı'nı boz...

MHP yönetimi ile MHP'nin merhum lideri Alparslan Türkeş'in oğulları arasındaki tartışma yeni boyut kazandı.

Cumhur İttifakı'nı boz...

MHP kongresi öncesi parti yönetimi ile Alparslan Türkeş’in oğlu AKP miletvekili Tuğrul Türkeş arasındaki tartışmaya katılan Türkeş’in diğer oğlu eski AKP milletvekili Ahmet Kutalmış Türkeş'ten dikkat çeken bir öneri geldi.

Kutalmış Türkeş, MHP genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye 'Andımızın' okullarda okunmasının yasaklanması üzerinden seslenerek, “Devlet Bey, işte beklediğin an! Geç karşılarına: Devlet sözüm var Andımızı tekrar okutun ya da ittifakı bozarım' de!” diye paylaşımda bulundu.

Ahmet Kutalmış Türkeş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Andımızla' ilgili eski sözlerini Twitter'dan hatırlattı, Bahçeli'nin 45 saniyelik bir videosunu yayınladı.

Video ile birlikte Türkeş, Bahçeli'ye hodri meydan diyerek, "Devlet Bey, işte beklediğin an! Geç karşılarına: 'Millete sözüm var Andımızı tekrar okutun yada ittifakı bozarım' de! Gör bakalım okutuyorlar mı okutmuyorlar mı! Yaparsan Türk tarihine şerefle geçersin, yapmazsan MHP yi esir, kendini de rezil etmiş şekilde tarihe geçersin! Hodri Meydan!" ifadelerini kullandı.


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Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

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