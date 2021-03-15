Samanyolu Haber /Gündem / Pandemi Merkel'in partisi CDU’yu vurdu /15 Mart 2021 15:58

Pandemi Merkel'in partisi CDU’yu vurdu

Almanya'da 2021 yılı 'süper seçim yılı' olarak anılıyor. 26 Eylül 2021'de yapılacak genel seçimler öncesinde altı eyalette de eyalet meclisi seçimleri ve yerel belediye seçimleri var. Hafta sonu Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde eyalet seçimleri ile Hessen’deki yerel seçimler vardı Baden-Württemberg eyaletinde yapılan seçimde Yeşiller, Rheinland-Pfalz'da ise Sosyal Demokrat Parti sandıktan birinci parti çıktı. Merkel'in partisi CDU iki seçimde de tarihinin en kötü sonucunu aldı.

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Almanya’nın Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde dün yapılan eyalet seçimleri ile Hessen’deki yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybına uğrayan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) tam bir kriz havası esmeye başladı. Yeşiller Baden Württemberg’de, Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Rheinland Pfalz’da ‘en güçlü parti’ konumunu korurken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) her iki eyalette de parlamentoya girmeyi başardı.

HESSEN'DE ZAFER YEŞİLLERİN 

Hessen’de yapılan belediye seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Gözlerin çevrildiği Frankfurt Büyükşehir Belediye seçimlerinde ise Yeşiller şimdilik önde gidiyor. Şu ana kadar yapılan sayımda Yeşiller yüzde 25.6 ile birinci parti olurken CDU ise yüzde 23.5 oy oranıyla ikici sırada. Önceki dönem birinci parti seçilerek Büyükşehir Belediye Başkanı çıkaran SPD ise yüzde 16.6 oy oranıyla koltuğu kaybetti.
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