Pandemi Merkel'in partisi CDU’yu vurdu

Almanya’nın Baden Württemberg ve Rheinland Pfalz eyaletlerinde dün yapılan eyalet seçimleri ile Hessen’deki yerel seçimlerde ciddi bir oy kaybına uğrayan Hıristiyan Demokrat Birlik Partisi’nde (CDU) tam bir kriz havası esmeye başladı. Yeşiller Baden Württemberg’de, Sosyal Demokrat Parti (SPD) de Rheinland Pfalz’da ‘en güçlü parti’ konumunu korurken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) her iki eyalette de parlamentoya girmeyi başardı.







HESSEN'DE ZAFER YEŞİLLERİN





Hessen’de yapılan belediye seçimlerinde oy sayımı devam ediyor. Gözlerin çevrildiği Frankfurt Büyükşehir Belediye seçimlerinde ise Yeşiller şimdilik önde gidiyor. Şu ana kadar yapılan sayımda Yeşiller yüzde 25.6 ile birinci parti olurken CDU ise yüzde 23.5 oy oranıyla ikici sırada. Önceki dönem birinci parti seçilerek Büyükşehir Belediye Başkanı çıkaran SPD ise yüzde 16.6 oy oranıyla koltuğu kaybetti.

