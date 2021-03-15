Samanyolu Haber /Gündem / AB'nin aşı pasaportu, Haziran ayında kullanılabilecek /15 Mart 2021 16:05

AB'nin aşı pasaportu, Haziran ayında kullanılabilecek

Avrupa Komisyonu İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, AB’nin tartıştığı aşı pasaportunun Haziran ayında kullanılabileceğini açıkladı. Breton, pasaportun tüm AB ülkelerinde geçerli olacağını ve her dilde tecüme edileceğini belirtti.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında aşılama programlarının başlamasıyla dünya genelinde aşı pasaportu konusu tartışılmaya başlandı.

Avrupa Birliği’nin de gündem maddelerinden olan aşı pasaportu hakkında katıldığı programda detaylı bilgi veren Avrupa Komisyonu İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, pasaportun yaz tatili öncesinde hazır olmasının hedeflendiğini söyledi.

'Turizm sezonunu korumak için her şeyi yapmamız şart'

Bunu Haziran ayından önce yaptırmak için çalışıyoruz. Turizm sezonunu korumak için her şeyi yapmamızın şart olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulunan Breton, pasaportun bir kişinin Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış bir aşı ile Kovid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığını, yakın zamanda tedavi olup olmadığı ve dolayısıyla bağışıklık kazanıp kazanmadığını göstereceğini söyledi. 
'Her dile tercüme edilecek'
Öte yandan aşı pasaportunun elektronik ve kağıt formda mevcut olacağını sözlerine ekleyen Breton, pasaportun ücretsiz bir QR kodu ile donatılmış olacağını ve her dile tercüme edileceğini belirterek, "Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

AB içinde seyahatleri kolaylaştırması hedeflenen aşı pasaportu, 17 Mart’ta Avrupa Parlementosu’nde görüşülmesinin ardından 25 Mart tarihinde 27 Avrupa ülkesi liderinin görüşüne sunulacak.
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