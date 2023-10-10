Samanyolu Haber /Dünya / Gerilim tırmanıyor… İsrail, İran’ın dini liderini hedef aldı /10 Ekim 2023 23:19

Gerilim tırmanıyor… İsrail, İran’ın dini liderini hedef aldı

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in İsrail'e yönelik kullandığı ifadelere çok sert yanıt geldi. İsrail'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siz ve Hamas'lı dostlarınız barbarca eylemlerinizden çok yakında pişman olacaksınız" denildi.

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İran’ın dini lideri Ali Hamaney, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı “Siyonist rejimin liderleri ve destekçileri şunu bilmelidirler ki, Gazze halkının katledilmesi ve toplu katliamı, başlarına daha büyük bir felaketin gelmesine neden olacaktır” açıklamasına İsrail’den yanıt geldi.

İsrail’in resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Klavyenin arkasına saklanıp cesur olmak kolay. Siz ve Hamas’lı dostlarınız barbarca eylemlerinizden çok yakında pişman olacaksınız” denildi.

HAMANEY SESSİZLİĞİNİ BOZMUŞTU

Hamaney, İsrail-Hamas gerilimiyle ilgili sessizliğini bozarak İsrail’e gerçekleştirilen saldırıda İran’ın rolü olmadığını ama İsrail’in yenilmesinden memnuniyet duyacaklarını açıklamıştı.

“Siyonist rejime saldırıyı planlayanların ellerinden öpüyoruz” ifadesini kullanan Hamaney, “Bu felaketin sebebi Siyonist rejimin kendi yaptıklarıdır. Bu yıkıcı deprem nedeniyle kolay toparlanamayacaklar” demişti.

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