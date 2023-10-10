Fransa, Nijer'de görev yapan askerlerini geri çekmeye başladı

Euronews'te yer alan habere göre Fransa, eski sömürgesi Nijer'de görev yapan askerlerini geri çekmeye başladı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer’de bulunan birliklerin ilk bölümünün ülkeden ayrıldığını duyurdu.



AFP, Fransız askerlerinin, Nijer askerlerinin eşlik ettiği konvoyla havaalanına yolculuk ettiğini aktardı.



Fransa'nın askerlerini geri çekmeye başlaması, Cezayir'in Nijer'deki krizden bir çıkış yolu bulmak için arabuluculuk çabalarını "erteleme" kararı vermesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.



Cunta yönetimi Fransız askerlerini ülkede istemedi



Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer’de demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un temmuz ayında bir darbeyle görevden alınmasının ardından cunta yönetiminin talebi üzerine bu ülkedeki büyükelçisi ve askerlerini geri çekme kararı almıştı.



Fransız askerleri geçtiğimiz yıllarda Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin ardından bu ülkelerden çekildi.

Sivil yönetime dönüş üç yıl sürebilir



Fransa, Afrikalı liderlerin talebi üzerine "cihatçı gruplarla mücadele etmek" üzere bölgeye asker konuşlandırmıştı.



Fransa’nın Nijer'de yaklaşık 1,500 askeri bulunuyordu. Fransa'nın darbe liderlerini meşru olarak tanımadığını söylemişti.



Nijer'de darbeyi yapan cunta liderleri bu ay başında yaptıkları açıklamada sivil yönetime geçişin zaman çerçevesinin "kapsayıcı ulusal" bir diyalogla belirleneceğini belirterek, geçiş sürecinin üç yıla kadar sürebileceğini bildirmişti.