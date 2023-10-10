Samanyolu Haber /Dünya / Fransa, Nijer'de görev yapan askerlerini geri çekmeye başladı /10 Ekim 2023 23:46

Fransa, Nijer'de görev yapan askerlerini geri çekmeye başladı

Fransa'nın askerlerini geri çekmeye başlaması, Cezayir'in Nijer'deki krizden bir çıkış yolu bulmak için arabuluculuk çabalarını "erteleme" kararı vermesinin hemen ardından geldi

SHABER3.COM

Euronews'te yer alan habere göre Fransa, eski sömürgesi Nijer'de görev yapan askerlerini geri çekmeye başladı. Fransa Genelkurmay Başkanlığı, Nijer’de bulunan birliklerin ilk bölümünün ülkeden ayrıldığını duyurdu.

AFP, Fransız askerlerinin, Nijer askerlerinin eşlik ettiği konvoyla havaalanına yolculuk ettiğini aktardı.

Fransa'nın askerlerini geri çekmeye başlaması, Cezayir'in Nijer'deki krizden bir çıkış yolu bulmak için arabuluculuk çabalarını "erteleme" kararı vermesinin hemen ardından gelmesi dikkat çekti.

Cunta yönetimi Fransız askerlerini ülkede istemedi

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nijer’de demokratik yollarla seçilmiş Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un temmuz ayında bir darbeyle görevden alınmasının ardından cunta yönetiminin talebi üzerine bu ülkedeki büyükelçisi ve askerlerini geri çekme kararı almıştı.

Fransız askerleri geçtiğimiz yıllarda Mali ve Burkina Faso'daki darbelerin ardından bu ülkelerden çekildi.
Sivil yönetime dönüş üç yıl sürebilir

Fransa, Afrikalı liderlerin talebi üzerine "cihatçı gruplarla mücadele etmek" üzere bölgeye asker konuşlandırmıştı.

Fransa’nın Nijer'de yaklaşık 1,500 askeri bulunuyordu. Fransa'nın darbe liderlerini meşru olarak tanımadığını söylemişti.

Nijer'de darbeyi yapan cunta liderleri bu ay başında yaptıkları açıklamada sivil yönetime geçişin zaman çerçevesinin "kapsayıcı ulusal" bir diyalogla belirleneceğini belirterek, geçiş sürecinin üç yıla kadar sürebileceğini bildirmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Fransa, Nijer'de görev yapan askerlerini geri çekmeye başladı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:06:14