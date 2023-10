Erdoğan’dan ABD’ye İHA tepkisi: Neyle izah edeceğiz?

Sözcü'de yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Avusturya Başbakanı Karl Nehammer'i Cumhurbaşkanlığı'nda kabul etti. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Nehammer, ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, şunları söyledi:



*1 Ekim günü yaşadığımız terör saldırı sonrasında Sayın Şansölye’nin terörü kınayan ve ülkemize destek beyan eden açıklamaları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Terörle mücadelede uluslararası iş birliği ve ortak irade şarttır.



*Avusturya’dan bu minvalde daha yakın iş birliği bekliyoruz. Sayın Şansölye’yle görüşmelerimizde Türkiye Avrupa Birliği ilişkileri hakkında da görüş alışverişinde bulunduk. Birlik'le münasebetlerimizi ilerletme noktasında samimi olduğumuz, ülkemizin iradesini teyit ettiğimiz malumdur ancak aynı yaklaşımı Avrupa Birliği tarafında göremiyoruz.



*Avrupa’nın bütünleşmesi ancak Türkiye’nin birliğe tam üyeliğiyle tamamlanacaktır. Bu noktada tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi özellikle vurguladım.



“SORUNLARI DAHA DA DERİNLEŞTİRECEK HER TÜRLÜ ADIMDAN İMTİNA EDİLMESİ ŞART”



*Ortadoğu’ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak Filistin-İsrail sorununun nihai bir çözüme kavuşturulması ile mümkündür. 1967 sınırları temelinde bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesi gerekiyor.



*Bölgede gerilimi tırmandıracak, daha fazla kan akmasına yol açacak, sorunları daha da derinleştirecek her türlü adımdan imtina edilmesi şart.



*Bölgede etkili tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyoruz, ateşe benzin dökmenin, hele hele sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye bir faydası olmaz.



“AMERİKA’NIN UÇAK GEMİSİNİN İSRAİL’DE NE İŞİ VAR?”



*Adil karar vermemiz gerekiyor. Burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas’ın kaybı nedir? İsrail’in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada ciddi bir kayıp sadece Hamas’ın son aldığım bilgiler 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var.



*Bunun karşısında İsrail tarafında da yine ölümler, yaralılar vesaire var. Şu anda Gazze’ye su verilmiyor. Hani insan hakları? Elektrik yok, verilmiyor. Hani insan hakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde elektriği, suyu kesemezsiniz.



*Şu anda Gazze’de acaba hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef ama acımasızca ibadethaneler, hastaneler hepsi vuruluyor. Bunlar yapılırken kimse bir şey söylemiyor. Amerika uçak gemisini İsrail’e gönderiyor. Amerika’nın uçak gemisinin İsrail’de ne işi var?



*Ne yapmaya geliyor? Uçak gemisinin etrafında bütün botlarıyla, uçak gemisindeki uçaklarıyla ne yapacak? Orada bütün Gazze’yi, etrafını vurarak, indirerek çok ciddi katliamlara adım atacak.



ABD’YE İHA TEPKİSİ



*Şu anda ben burada bir şeyi açıklamak zorundayım; Suriye’de bugün 20’nin üzerinde Amerika’nın üssü var. Suriye’de Amerika’nın üslerinin ne işi var? Bu üslerle ne yapılıyor? 23 üs. Bütün bunları değerlendirmek gerekmiyor mu?



*Ama Türkiye’nin bir insansız hava aracını ne yazık ki Amerika düşürüyor. İnsansız hava aracını Amerika düşürürken Türkiye şu anda NATO’da Amerika’nın ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? Bunu neyle değerlendireceğiz?



*İşimize geldiği zaman ortak, işimize geldiği zaman bütün terör örgütlerini maalesef Amerika eğitiyor, yetiştiriyor, silahlandırıyor maalesef Suriye’de olsun, Ortadoğu’da olsun buraları kan gölüne dönüştürüyor.



TÜRKİYE’NİN TUTUMU



İsrail-Filistin arasındaki gerilim konusunda Türkiye’nin tutumunun ne olacağı hakkında sorulan soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi:



“Bu endişemiz çok çok şu anda büyük durumda. 1 haftada, 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Onun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge ve dünya liderleriyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Acaba nasıl arabuluculuk yaparız, nasıl acaba bu savaşı durdururuz, bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz o ki, bir an önce bu savaşı durduralım, bölge sükunete, suhulete yeniden kavuşsun.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan sonra konuşan Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ise şöyle konuştu:



“TERÖR HER ZAMAN ACI VE ZULÜM GETİRİR”



*Avrupa Birliği’ne Türkiye’nin girişi konusu çok net bizim için. Benim güvendiğim ve çok inandığım bir şey var. Mesela ekonomik ilişkilerde çok iyi bir ilerleme sağlayabiliriz. İlişkilerimizi orada çok daha ileri götürebiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı’na çok teşekkür etmek istiyorum çünkü Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısındaki çabalarından dolayı yeniden teşekkür ederim.



*Savaşın sona ermesi için elinden geleni yapıyor. Türkiye başardığı bir şey var, o da Yeşil Mutabakat. Ukrayna’dan tahıl çıkarmak ve dünyada etkilenen bir sürü ülkeye bunların götürülmesi son derece önemli.



*Biz Avusturya olarak Hamas’ın terör saldırısını kınıyoruz. Terör her zaman acı ve zulüm getirir. Bu yangının daha da yayılmasını engellemek için her şeyi yapmamız gerekir.



*Rehin alınan insanların ailesine sağlıklı bir şekilde geri dönmesini dileriz. Şu anda birtakım Avusturya vatandaşları da rehin olarak tutulmuştur.