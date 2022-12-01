Samanyolu Haber /Gündem / Gerilimi tırmandıran iddia: Rusya, Türkiye-Suriye sınırına asker yığıyor /01 Aralık 2022 14:43

Gerilimi tırmandıran iddia: Rusya, Türkiye-Suriye sınırına asker yığıyor

Taksim'e düzenlenen terör saldırısı sonrasında Türkiye'nin Suriye'ye kara operasyonu düzenleme hazırlığı içinde olduğuna dair açıklama ve iddialar gelirken, Fransız medyasından gerilimi tırmandıracak bir iddia geldi.

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Türkiye ile Suriye arasında gerilim her geçen gün artarken, tansiyonu yükseltecek bir hamlenin ise Rusya’dan geldiği öne sürüldü…

Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan kaynaklar, Rusya’nın Türkiye-Suriye sınırına çok yakın noktalara askeri destek gönderdiğini öne sürdü. AFP, bu iddiayı bölgede yaşayanlara ve bazı kuruluşlara dayandırdı.

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de İran ile birlikte Ankara’nın karşısında konumlanan Rusya’nın Halep’in kuzeyine askeri destek gönderdiği belirtildi. AFP’ye konuşan Tal Rıfat’ta yaşayanlar, Rus askerlerinin bölgede olduğunu söyledi.

Türkiye sınırına 15 kilometre uzaktaki Tel Rıfat’ta yaşayanlar, “Rus güçleri yakınlardaki köyde yollara barikat kurarak Türk güçleri ve Ankara’ya destek veren Suriyelilerle mesafe koydu” açıklamasını yaptı.

HAVA ÜSSÜNE DE DESTEK GÖNDERDİLER
Tel Rıfat’ta Türkiye’nin de desteklediği Suriyeli gruplar bölgenin kuzeyini kontrol ederken Rusya destekli Suriyeliler ise güney bölümlerini kontrol ediyor.

Merkezi İngiltere’de bulunan Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Rus askerlerinin Şam yönetimi kontrolündeki Tel Rıfat yakınlarındaki hava üssünde de sayılarını artırdığını aktardı. Gözlemevini yöneten Rami Abdel Rahman, AFP’ye konuştu. Rahman, “Rusya’nın bölgeye destek göndermesi Türkiye’nin operasyonunu durdurmak ya da yavaşlatmak için atılmış bir adım olabilir” dedi.

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