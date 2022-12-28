Samanyolu Haber /Gündem / Gezi Parkı davasında Kavala ve diğer sanıkların cezasına istinaftan onama /28 Aralık 2022 16:53

Gezi Parkı davasında Kavala ve diğer sanıkların cezasına istinaftan onama

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanığa verilen 18'er yıl hapis cezaları İstanbul Bölge Adliye mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından onandı.

SHABER3.COM

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 25 Nisan tarihinde görülen duruşmada, mahkeme heyeti, sanık Osman Kavala için TCK’nin 312/1. maddesi uyarınca “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Mahkeme diğer sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater Utku, Ali Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi’yi ise 18’er yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kararı taraflar istinaf mahkemesine taşıdı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi tarafından yapılan inceleme neticesinde İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Osman Kavala’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis ve diğer 7 sanık için verilen 18’er yıl hapis cezası yerinde bulundu. Kararda temyiz yolunun açık olduğu belirtildi. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gezi Parkı davasında Kavala ve diğer sanıkların cezasına... Sonraki Haber >>

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Doğu Perinçek, Levent Göktaş’ı bir kalemde harcadı…

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Luka Doncic tüm NBA rekorlarını alt üst etti

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'den Erdoğan'a ağır gönderme

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama

Emin Gürses'ten Hablemitoğlu cinayeti ile ilgili çok önemli açıklama

Türkiye kendi hukuğuna uymuyor

Türkiye kendi hukuğuna uymuyor

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:01:50