Samanyolu Haber /Gündem / Bahçeli'den akla ziyan öneri: Doğal gazları kesilsin /28 Aralık 2022 17:08

Bahçeli'den akla ziyan öneri: Doğal gazları kesilsin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda Erdoğan'ın doğalgaz müjdesi iddialarına tepki gösteren siyasetçi ve gazetecileri hedef aldı. Bahçeli, 'müjde' açıklamasına muhalif olan isimlerin soğuk kış günlerinde evlerinde kullandıkları doğal gazın kesilmesini istedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz doğalgaz açıklamasına tepki gösteren siyasetçi ve gazetecilerin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hedefinde. 

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli, ''Karadeniz’de bulunan doğalgaz ile Gabar Dağı’nda tespit edilen petrol Türkiye’nin karşısında toparlanan husumet ve huşunet cephesini anlaşılan hoplatmış, deliye çevirmiştir. Bunlar bildiklerini okusunlar, Türkiye de muhteşem yolculuğuna iman ve iradeyle devam edecektir'' diyerek ''Madem doğalgaz keşfine yalan diyorlar, madem bunun bir uydurma olduğunu düşünüyorlar, madem gazın olmadığını söylüyorlar, o zaman inanmadıkları bir kazanımdan istifadeye hakları da kanaatimce olmamalıdır'' ifadelerini kullandı. 

'DOĞALGAZLARINI KESİN' TALEBİ
Bahçeli'nin paylaşımının devamında 'bazı' siyasetçi ve gazetecilerin doğalgazlarının kesilmesini talep etti. 

''Ucuz insan müsveddesi bazı siyasetçi ve gazetecilerin evlerinde kullandıkları doğalgazın bu kış kesilmesi, soğukla tanıştıklarında titreyen bedenlerinin iftira saçan dilleriyle nasıl bir uyum sağlayacağını görmek lazımdır'' diye yazan Bahçeli, ''Doğalgaz keşfine itibar etmeyenlerin iliklerine kadar işleyen soğukla nasıl başa çıkacaklarını yakından görüp takip etmek milletimizin hakkıdır. Bakalım gaz mı yalan soğuk mu yaman?'' ifadelerini kullandı. 
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