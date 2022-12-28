Lavrov: ABD, Kremlin'i vurarak Putin'i ortadan kaldırmayı planlıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kremlin'e nokta atışı bir saldırı düzenleyerek Putin'i ortadan kaldırmayı planladığını söyledi.







Rus haber ajansı TASS'a konuşan Lavrov, Batı ile Rusya arasındaki ilişkilerin giderek kopma noktasına geldiğini belirtirken, “Düşmanlıkta en ileri noktaya giden ABD oldu. Pentagon'da isimleri ifşa edilmeyen birtakım yetkililer çılgın planlar yapmaya başlamış. Kremlin Sarayı’na nokta vuruşuyla Devlet Başkanı Vladimir Putin’i fiziki olarak ortadan kaldırmayı düşünmeye başlamışlar. Kulağımıza gelen bu iddialar doğruysa, bu tür çılgınlığı planlayanların atacakları adımın nasıl sonuçlar doğuracağını çok iyi düşünmesi gerek” dedi.





Daha önce Putin'e suikast iddiası Batı medyasındaki bazı yayın organlarında kendisine yer bulmuştu.





Newsweek'te yer alan yazıda, nükleer saldırı düzenlenmesi durumunda ABD'nin hedefinin Putin olması gerektiği belirtilmişti.

