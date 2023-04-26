Samanyolu Haber /Gündem / 'Giderlerse gitsinler' dediği doktorları çağırdı: Sizi yuvanıza davet ediyorum /26 Nisan 2023 20:34

'Giderlerse gitsinler' dediği doktorları çağırdı: Sizi yuvanıza davet ediyorum

Yurt dışına giden doktorları hedef gösteren AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu defa doktorları Türkiye'ye davet etti.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma koşullarının ağırlığı ve can güvenlikleri tehlike altında olan doktorların yurt dışına giden doktorlar için 2022 yılında kullandığı; "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" sözünün yankıları aradan geçen zamana rağmen sürüyor. Erdoğan'ın sağlık sistemindeki sorunlara rağmen doktorları beyin göçüne yönlendirmesi ve kamuoyunda hedef göstermesi tepkilere neden olmuştu.

ERDOĞAN TERSİNİ SÖYLEDİ: SİZİ YUVANIZA DÖNMEYE DAVET EDİYORUM
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) hazırladığı kamu spotunda ise Erdoğan'ın sözlerinin tersini kullandığı ortaya çıktı.

RTÜK'ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşçı'nın açıklaması ile RTÜK'ün kamu spotunda Erdoğan'ın bu defa doktorları Türkiye'ye çağırdığı ortaya çıktı. Taşçı, RTÜK tarafından yayımlanacak kamu spotunun detaylarını Twitter üzerinden paylaştı.

İlhan Taşçı paylaşımında, "Dr. istifalarını “Giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle götürürüz” diye eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Sizi yuvanıza, ülkenize dönmeye davet ediyorum” çağrısını içeren kamu spotunu RTÜK televizyonlarda yayınlanmak üzere onayladı. Değdi mi onca kalbi kırmaya!" ifadelerini kullandı. 
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