Samanyolu Haber /Gündem / Televizyoncu Can Tanrıyar Gözaltına Alındı /26 Nisan 2023 20:32

Televizyoncu Can Tanrıyar Gözaltına Alındı

Uçankuş TV'nin sahibi Can Tanrıyar'ın gözaltına alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Can Tanrıyar'ın gözaltında olduğunu açıkladı.

Uğur Dündar, 'Uçankuş haber sitesi ve televizyonu sahibi Can Tanrıyar biraz önce İstanbul Emniyeti Organize Şube ekiplerince gözaltına alındı.' dedi.
Serdar Akinan, Muhammet Yakut'un arkasında Can Tanrıyar'ın olduğunu iddia etmişti



Gazeteci Serdar Akinan, YouTube'da 'Deliler Delisi' isimli kanalından iktidar mensuplarını hedef alan videolarıyla gündeme gelen Muhammed Yakut ile yaptığı yayının ardından gözaltına alınmıştı. Akinan, serbest bırakılmasının ardından yaptığı bir yayında Yakut'un arkasında televizyoncu Can Tanrıyar'ın bulunduğunu öne sürmüştü. Akinan, şunları anlatmıştı:

“Ben gözaltından çıktıktan sonra gazeteci arkadaşlarımla oturdum konuştum. Ve dikkat ediyorum ortalığa birtakım bilgiler saçılmaya başladı. Bunlardan en ilginci Muhammed Yakut'un ilişkileri. Şimdi hatırlar mısınız benim yayında bir kelime kullandı, bir ifade kullandı. Dedi ki; Ben Can Tanrıyar ile beraber Doğan Şentürk'e yani FOX Haberin Genel Yayın Yönetmenine gittim. Bu videolarda anlattığım her şeyi onlara anlattım Can Tanrıyar ile beraber. Orada ben uyanamadım. Ve bunları yayınlamadı. Bunu yayında söyledi hatırlarsanız. O anda ben keşke bunun üzerine bir soru sorabilseydim. Diyorum ya soracağım çok şey var aslında ama ortaya da çıktı…'
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