Samanyolu Haber /Ekonomi / Altın üretiminde rekor artış /26 Nisan 2023 20:22

Altın üretiminde rekor artış

Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet çeyrek altın üretimi gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 308 artış kaydedildi.

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Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Mart 2023'te çeyrek altın üretiminde rekor artış yaşandı. Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretimde yüzde 308 artış kaydedildi.

Bloomberght'te yer alan habere göre, Darphane'nin çeyrek altın üretimi Ocak'ta 2 milyon 211 bin 250 adet, Şubat'ta 2 milyon 243 bin 580 adet ve Mart'ta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl Ocak ayında 824 bin 110 adet, Şubat ayında 438 bin 590 adet ve Mart ayında da 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.
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