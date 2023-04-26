Samanyolu Haber /Gündem / Ülkenin yarısını işgalci ilan etti: Bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesidir /26 Nisan 2023 20:44

Ülkenin yarısını işgalci ilan etti: Bu seçim işgalcilere karşı istiklal mücadelesidir

Cumhur İttifakı muhalefet seçmenini hedef almaya devam ediyor. Yozgat'ta açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir” dedi.

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Türkiye, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere kilitlendi. İttifaklar seçim kampanyalarına hız verirken, AKP ve MHP’nin omurgasını oluşturduğu Cumhur İttifakı, toplumu ayrıştıran çıkışlarını sürdürüyor.

Yozgat'ta açılış töreninde konuşan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, muhalefeti işgalci olarak tanımladı. 

"YOLLARI BÖLERİZ, TÜRKİYE'Yİ BÖLDÜRTMEYİZ”
“20 yıl boyunca dağ gibi sorunları, dağ gibi hizmetlere döndürdük” diyen AKP'nin ikinci ismi Yıldırım, “Sorunlarımızı, torunlarımıza bırakmadık. Üstüne üstüne gittik, darbelerin, vesayetlerin üzerine gittik. Terör örgütlerinin üzerine gittik. Ay yıldızlı bayrağımızı yere indirmedik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, gönülleri birleştirdik. Dedik ki yolları böleriz, Türkiye'yi böldürtmeyiz” ifadelerini kullandı.

“BU SEÇİM, İŞGALCİLERE KARŞI İSTİKLAL MÜCADELESİ SEÇİMİDİR"
Seçimlere kısa bir süre kaldığını dile getiren Binali Yıldırım, şunları söyledi:

“Bu seçim, işgalcilere karşı istiklal mücadelesi seçimidir. Bu seçim, PKK bölücü terör örgütünü, F...'yü meşrulaştırmaya çalışanlara karşı milli ve yerli liderin seçimidir, Türkiye'nin seçimidir. Dağdakilerin dili çözüldü. Gece gündüz açıklama yapıyorlar, '14 Mayıs geçsin, hapishaneler kırılacak, herkes serbest kalacak. 14 Mayıs geçsin, cumhuriyeti değiştireceğiz. Türkiye'yi eyaletlere böleceğiz.' Kuvayı Milliye ruhunu içinde barındıran Yozgat, yüz yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının bize emanet ettiği bu Cumhuriyet'i, terör örgütlerine pazarlayanlara, onun arkasındakilere vermeyeceksiniz değil mi? O halde söz verin. 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ı rekor oyla Yozgat'tan seçmeye hazır mısınız?”
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