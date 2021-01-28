Gine açıklarında kaçırılan Türk gemisi ile ilk temas

Milliyet’in haberine göre, İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki Mozart'ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz korsanlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.







Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan Türkiyeli olan 15 kişi kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.





Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na çekilmişti.