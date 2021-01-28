Samanyolu Haber /Dünya / Gine açıklarında kaçırılan Türk gemisi ile ilk temas /28 Ocak 2021 19:09

Gine açıklarında kaçırılan Türk gemisi ile ilk temas

Geçtiğimiz hafta, Batı Afrika ülkesi Gine açıklarında, Sao Tome’nin 100 deniz mili kuzeybatısında M/V Mozart isimli bir Türk gemisi, Nijeryalı korsanlar tarafından rehin alınmıştı.

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Milliyet’in haberine göre, İngiltere merkezli uluslararası Borealis Denizcilik'in işletmesindeki Mozart'ın mürettebatı için şirketin Almanya-Hamburg ofisini aradıkları öğrenilen deniz korsanlarının, tüm mürettebatın isimlerini söylediği ve hepsinin iyi olduğuna dair kanıt sundukları öğrenildi.

Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan Türkiyeli olan 15 kişi kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.

Gemi, 3 personelle Gabon'un Port-Gentil Limanı'na çekilmişti.
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