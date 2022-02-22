Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan'dan yeni NATO kararı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmenin ardından Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal etti. Erdoğan yarın çevrim içi düzenlenmesi beklenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini erken bitireceği bildirildi. Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.





DAKAR'A GEÇMİŞTİ





Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek. Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti.Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.