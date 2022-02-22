Samanyolu Haber /Gündem / Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan'dan yeni NATO kararı /22 Şubat 2022 19:46

Gine ziyaretini iptal eden Erdoğan'dan yeni NATO kararı

Rusya yönetiminin Luhansk ve Donetsk bölgeleri tanımasının ardından Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal eden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, çevrim içi düzenlenmesi beklenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı belirtildi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmenin ardından Afrika programının üçüncü ayağı olan Gine ziyaretini iptal etti. Erdoğan yarın çevrim içi düzenlenmesi beklenen NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. Erdoğan'ın akşam saatlerinde Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika ziyaretini erken bitireceği bildirildi. Erdoğan'ın yarın çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacağı, bu gerekçeyle Gine-Bissau ziyaretinin ertelendiği bildirildi.

DAKAR'A GEÇMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu akşam Senegal'den Türkiye'ye dönecek. Erdoğan, Afrika ziyareti kapsamında ilk olarak pazar günü Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne gitmişti.

Buradaki temaslarının ardından Erdoğan, dün Senegal'in başkenti Dakar'a geçmişti.
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