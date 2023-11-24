Göçe zorlananların hayatları dizi oldu: Tutunanlar yarın başlıyor

Bold Medya'da yer alan habere göre özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye’de yaşadıkları baskı ve zulümden dolayı ülkelerini terk etmek zoruna kalanların yaşamlarına odaklanan belgesel tarzındaki Tutunanlar adlı dizi, yarın yayına başlıyor.



“Göçe zorlanan insanların umut ve ilham verici başarı hikayeleri” sloganıyla duyurusu yapılan dizi, göçmenlerin zorluklarla dolu hayat hikayelerini ve başarılarını anlatan öyküleri içeriyor.



Bu öyküler, göçmenlerin karşılaştığı zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini ve başarıya ulaşmak için ne kadar uzun bir yol kat ettiklerini gösteriyor. Ayrıca, göçmenlerin bulundukları ülkelerde topluma katkılarını ve toplumda daha iyi bir yer edinmelerini anlatıyor. Program, göçmenlerin başarı hikayelerini anlamak ve takdir etmek için bir fırsat sunuyor.



Dizinin ilk bölümünün tanıtımı da sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. İlk bölümde Türkiye’de yüzlerce kalp ameliyatını başarıyla yapmış alanında uzman isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ateş’in zorunlu göç hikayesi anlatılıyor.