Samanyolu Haber /Gündem / Göçe zorlananların hayatları dizi oldu: Tutunanlar yarın başlıyor /24 Kasım 2023 21:26

Göçe zorlananların hayatları dizi oldu: Tutunanlar yarın başlıyor

Özellikle 15 Temmuz sonrası baskı ve zulümden dolayı Türkiye’den göç etmek zorunda kalanların hayatları dizi oldu. 21’inci yüzyılın muhacirlerinin yaşadıkları zorlu süreçleri anlatan Tutunanlar dizisi, yarın Youtube üzerinden yayına başlıyor. Belgesel tarzındaki dizinin her bölümünde farklı hikâyeler konu edilecek. Dizinin ilk bölümünün tanıtımı da sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. İlk bölümde Türkiye'de yüzlerce kalp ameliyatını başarıyla yapmış alanında uzman isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ateş'in zorunlu göç hikayesi anlatılıyor.

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Bold Medya'da yer alan habere göre özellikle 15 Temmuz sonrası Türkiye’de yaşadıkları baskı ve zulümden dolayı ülkelerini terk etmek zoruna kalanların yaşamlarına odaklanan belgesel tarzındaki Tutunanlar adlı dizi, yarın yayına başlıyor.

“Göçe zorlanan insanların umut ve ilham verici başarı hikayeleri” sloganıyla duyurusu yapılan dizi, göçmenlerin zorluklarla dolu hayat hikayelerini ve başarılarını anlatan öyküleri içeriyor.

Bu öyküler, göçmenlerin karşılaştığı zorluklarla nasıl mücadele ettiklerini ve başarıya ulaşmak için ne kadar uzun bir yol kat ettiklerini gösteriyor. Ayrıca, göçmenlerin bulundukları ülkelerde topluma katkılarını ve toplumda daha iyi bir yer edinmelerini anlatıyor. Program, göçmenlerin başarı hikayelerini anlamak ve takdir etmek için bir fırsat sunuyor.

Dizinin ilk bölümünün tanıtımı da sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. İlk bölümde Türkiye’de yüzlerce kalp ameliyatını başarıyla yapmış alanında uzman isimlerden biri olan Prof. Dr. Mehmet Ateş’in zorunlu göç hikayesi anlatılıyor.
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