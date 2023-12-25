Samanyolu Haber /Gündem / Göçmen kaçakçılarına operasyon: 192 kişi gözaltına alındı /25 Aralık 2023 14:46

Göçmen kaçakçılarına operasyon: 192 kişi gözaltına alındı

Emniyet birimlerince göçmen kaçakçılarına yönelik 37 ilde operasyon düzenlendi. Kalkan-4 adı verilen operasyonlarda 192 kişi gözaltına alındı. 4 bin 568 düzensiz göçmenin de kurtarıldığı açıklandı.

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İnsan ve göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik 37 ili kapsayan Kalkan-4 operasyonlarında 192 kişinin gözaltına alındığı ve 4 bin 568 düzensiz göçmenin de kurtarıldığı açıklandı.

Açıklamayı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili bilgileri paylaştı.

37 ilde göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve düzensiz göçmenlere yönelik düzenlenen “Kalkan-4” operasyonları kapsamında 192 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını duyuran Yerlikaya, 4 bin 568 düzensiz göçmenin de operasyonlarda yakalandığını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: “Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bolu, Bursa, Çanakkale, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Sakarya, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van olmak üzere toplam 37 ilde jandarma ve polisimiz tarafından gerçekleştirilen 126 ayrı yere yapılan operasyonlarda; 192 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Bunlardan 41’i tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.”

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