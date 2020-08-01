Samanyolu Haber /Gündem / Göçmen karşıtı Sarrazin SPD'den ihraç edildi /01 Ağustos 2020 12:08

Göçmen karşıtı Sarrazin SPD'den ihraç edildi

Almanya’da Müslümanlar ve göçmenlere yönelik açıklamalarıyla hararetli tartışmalara yol açan Thilo Sarrazin, on yıllık bir sürecin ardından Sosyal Demokrat Parti'den ihraç edildi.

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Almanya'da Müslümanlar ve göçmenleri hedef alan yazar ve eski siyasetçi Thilo Sarrazin üyesi olduğu Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) ihraç edildi.

Partinin en yüksek tahkim kurulu bugün Sarrazin'in partisinden nihai olarak ihraç edilmesine karar verdi. Bunun öncesinde SPD'nin eyalet tahkim kurulları Sarrazin'in partiden ihracına karar vermiş ancak Sarrazin temyize gitmişti.

Yaklaşık on yıldır Sarrazin ile yollarını ayırmaya çalışan SPD, tartışmalı söylem ve kitaplarıyla tanınan yazarın göçmenler ve Müslümanlar hakkındaki tezlerinin partinin değerleriyle uyuşmadığı ve SPD'ye zarar verdiği argümanını savunmuştu.

Müslüman göçmenlerin Batılı toplumlara uyum sağlamak istemediğini ya da bunu yapacak düzeyde olmadığını savunan Sarrazin, 2010 yılında yazdığı "Almanya Kendini Yok Ediyor” adlı kitabıyla ünlendi. Şu an 75 yaşında olan Sarrazin'in ikinci kitabı "Düşmanca Devralma – İslam Gelişmeyi Nasıl Engelliyor ve Toplumu Nasıl Tehdit Ediyor?" Ağustos 2018'de satışa çıkmıştı. SPD yönetimi bunun üzerine Sarrazin'den partiden gönüllü olarak ayrılmasını istemişti. Sarrazin'in buna yanaşmaması sonucunda SPD içinde ihraç için disiplin süreci başlatıldı.

75 yaşındaki Thilo Sarazzin, ihraç kararının adil olmadığı gerekçesiyle davayı yargıya taşıyacağını açıkladı.

Savunduğu göçmen ve Müslüman karşıtı görüşleri nedeniyle Alman kamuyounda da yoğun biçimde eleştirilen Berlin eyaleti eski Maliye Senatörü Sarrazin, Almanya Merkez Bankası yönetim kurulunda da görev yapmıştı.
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