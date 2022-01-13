Göçmen katliamı iddiası: ‘Polonya-Belarus sınırında 240 göçmen öldürüldü'

Çoğunluğu Irak ve Suriye’den olan göçmenler Avrupa’ya gitmek için Haziran ayından itibaren Polonya-Belarus sırınına yığılmıştı. Tüm müdahalelere ve yaşadıkları zorlukların ardından bir kısmı ülkelerine geri döndü. Olaylar sırasında Belarus’a sığınan Polonya askeri Emil Çeçko, Polonya sınırında geçen yılın yaz aylarından bu yana 240’tan fazla göçmenin öldürüldüğünü öne sürdü.







CİNAYETLERDE YER ALMIŞ





Kronos'ta yer alan habere göre Belarus Soruşturma Komitesi’nden yapılan açıklamada, soruşturma esnasında Çeçko’nun 8 Haziran 2021’den bu yana Polonya’nın Semyanovka yerleşim yeri yakınında ve Belarus sınırı boyunca diğer Polonyalı askerlerle birlikte organize cinayetlerde yer aldığını dile getirdiği belirtildi. Çeçko’nun bu cinayetlere birden fazla tanık olduğu aktarılan açıklamada, “Bu askerin sözlerine göre, 240’tan fazla kişi öldürüldü.” ifadeleri kullanıldı.





İKİ DE GÖNÜLLÜ ÖLDÜRÜLDÜ





Soruşturma esnasında Çeçko’nun, Polonya sınırından Almanya’ya giderken kadınlar ve çocuklar dahil öldürülen göçmenler arasında yabancılara yardım eden iki de gönüllünün olduğunu öne sürdüğü aktarıldı. Akerin iddiasına göre “Ölülerin cesetleri Polonya güvenlik güçleri tarafından ormanlık alanda özel olarak hazırlanmış çukurlara toplu halde gömüldü. Ayrıca, meslektaşları ona infazlara katılımlarından bahsetti.” ifadelerine yer verildi.





KONU İLGİLİ YERLERE BİLDİRİLDİ





Alınan bilgilere dayanılarak objektif delillerin oluşturulması için Belarus Dışişleri Bakanlığının diplomatik kanallar üzerinden olay ile ilgili uluslararası kuruluşlara, Orta Doğu ülkeleri ve Afganistan’daki yetkili organlara konuyu bildirdiği kaydedilen açıklamada, Almanya ve Batı Avrupa’ya giden vatandaşların kaybolmalarıyla ilgili bilgi toplama girişimi başlatıldığı bildirildi.





Polonya Silahlı Kuvvetleri mensubu Emil Çeçko, 16 Aralık 2021’de Polonya’nın göçmenlere yönelik sert politikasına katılmadığı gerekçesiyle sınırdan geçerek Belarus’tan sığınma talebinde bulunmuştu. Polonya Silahlı Kuvvetleri, asker Çeçko’yu firar etmekle suçluyor.





BİR KISMI KAMPTA KALIYOR





Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım 2021’den itibaren, Avrupa’ya göçme arayışıyla çoğunluğu Irak ve Suriye’den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan 2 bin kişilik bir grup önce ormanlık alanda kendi kurdukları kampta ve sınır önünde beklemişler, ardından bu kampları boşaltarak Belarus hükümetinin bölgedeki hazırladığı kapalı alana geçmişti. Bir süre sonra bu kişilerin çoğunluğu, geldikleri ülkelere geri dönmüştü.Geçen yıl yaz aylarından itibaren Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışanların sayısının arttığı belirtilmişti.