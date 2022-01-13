Zarrab ABD'deyken bile Türkiye'yi soymaya devam etmiş: Devlet resmi ilanla arıyor

Devletin gazete ilanıyla Reza Zarrab‘ı (Rıza Sarraf) aradığı ortaya çıktı. Gazeteci Barış Pehlivan’ın Cumhuriyet’te “Sarraf’ı gazete ilanıyla arayan devlet” başlıklı yazısında aktardığına göre, Türkiye’de 17-25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarıyla gündeme gelen, ABD’de tutuklanan ve itirafçı olan Zarrab’la ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi ilan vermiş.







Resmi ilana göre Zarrab’ın SGK’ye 1.654.024.52 TL tutarında ceza borcu bulunduğu ve bu borcun Zarrab’ın bir şirketinin 2016 – 2021 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkin olduğu belirtildi.





Reza Zarrab, ABD’de itirafçı olduktan sonra tanık koruma programına alınmış ve yeni hayatına Aaron Goldsmith adıyla devam ediyordu.





DEVLET RESMİ İLANLA ‘REZA ZARRAB’ ARADI







Söz konusu resmi ilanın kendi gazetesinde 29 Aralık’ta yayımlandığını belirten Pehlivan’ın yazısının ilgili bölümü şöyle:





Geçen yılın sonuna yaklaşırken, 29 Aralık’ta Cumhuriyet gazetesinde bir resmi ilan vardı. Sahibi SGK’ye bağlı Beykoz Sosyal Güvenlik Merkezi’ydi. SGK özetle diyordu ki: “Aşağıda listesini verdiğimiz kişilerin bize borcu var. Onları bizde kayıtlı adreslerinde bulamadığımız için gazeteye ilan verdik. Bu ilanı görünce bize ulaşsınlar.” Şimdi… Kimse dikkat etmedi; 77 kişilik o borçlu listesinde oldukça tanıdık bir isim de vardı: Rıza Sarraf!





TÜRKİYE’DE FAALİYETLERİ SÜRÜYOR





Resmi ilana göre Sarraf’ın SGK’ye 1.654.024.52 TL tutarında ceza borcu bulunuyordu. Bu borç da Sarraf’ın bir şirketinin 2016 – 2021 yılları arasındaki faaliyetlerine ilişkindi. Şunu anlamıyorum… Sarraf, 2016’da Türkiye’yi terk etti ve ABD’ye gitti. 2017’de de mal varlıklarına el konuldu ve kayyum atandı. Madem öyle, Türkiye’de Sarraf’ın adına kayıtlı ve halen faaliyette bulunduğu anlaşılan bir şirketin SGK’ye 2021’de de borcunun olmasını nasıl okumak lazım? Maaşlı o kayyumlar ne iş yapar? SGK yani devlet Sarraf’ın Miami’de yaşadığını bilmiyor mu? Ne demek “Beykoz’daki adresinde bulamadık bu adamı” diye ilan vermek? Dışişleri Bakanlığı üzerinden alacağımızın peşine düşmek çok mu zahmetli geliyor? Sarraf’a halen Türkiye’den para transferleri yapılmasına ve onun başka şirketlerinin de ciddi vergi borcu olmasına dair sorularımı yazmıyorum bile. Şimdilik tek diyeceğim: Yiyin efendiler yiyin!





REZA ZARRAB NEREDE?





En son 8 Aralık 2017’de New York’taki Halkbank davasında ‘tanık’ olarak ifade veren ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Reza Zarrab’ın adını Aaron Goldsmith olarak değiştirdiği ve yeni bir hayata başladığı ortaya çıkmıştı.





ABD’de yaşayan gazeteci Adem Yavuz Arslan, Türkiye ve dünya gündemini sarsan ve 4 yıldan fazladır hiçbir yerde görünmeyen Rıza Zarrab’ın izini bulmuştu. Türk bir Uber şoförünün kendisine verdiği bilgi üzerine iz sürdüğünü söyleyen Arslan, Aaron Goldsmith adını alan Zarrab’ın Miami’de Next Level isminde bir at çiftliği kurduğunu ortaya çıkarmıştı.