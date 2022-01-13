İşkence yapan Suriyeli eski istihbaratçıya Almanya'da müebbet hapis

Almanya'da, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen davada, eski Suriyeli istihbaratçı Enver R., 27 ayrı cinayetten ve insanlığa karşı suç işlemekten suçlu bulundu, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 58 yaşındaki sanık, Suriye'deki iç savaşta binlerce insana yapılan işkencelerden sorumlu tutuluyor. Koblenz'de görülen dava, Suriye'de rejimin işkenceleriyle ilgili ilk dava olma özelliğini taşıyor.





Şam'da o dönem albay rütbesine sahip olan Enver R.'nin yönetimi altındaki cezaevinde Nisan 2011 ile Eylül 2012 dönemleri arasında en az 4 bin kişinin şiddet gördüğü ve işkenceye maruz kaldığı ifade ediliyor.



