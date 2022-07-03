Samanyolu Haber /Gündem / Gökçek'in kulaklarını çınlatan eylem: Jelibon dağıttılar /03 Temmuz 2022 09:37

Gökçek'in kulaklarını çınlatan eylem: Jelibon dağıttılar

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in '6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu' paylaşımını gerçek sanmasının yankıları sürerken, Bursa'da CHP Gençlik Kolları, yurttaşlara jelibon dağıttı.

SHABER3.COM

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in ‘6 milyar dolarlık jelibon rezervi bulundu’ paylaşımını gerçek sanmasının yankıları sürüyor.

Sözcü'nün haberine göre CHP Nilüfer Gençlik Kolları Başkanı Ata Erk Şanlı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, CHP Bursa İl Gençlik Kolları Başkanı Yalçın Yazıcı ile birlikte Nilüfer Üç Fidan Parkında yurttaşlara jelibon dağıttı.



“20 YIL MUHATAP OLMAK ZORUNDA KALINDI”
“Melih Gökçek gibi bir talihsizlikle Ankara'nın ve Türkiye siyasetinin 20 yıl gibi bir süre muhatap olmak zorunda kalınması konusunda üzüntülerimizi dile getiriyoruz” ifadelerini kullanan Ata Erk Şanlı, “Geliyor gelmekte olan” diyerek özellikle gençleri ve kadınları CHP çatısı altında ülkenin kurtuluşu için mücadele etmeye davet etti.



Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Gökçek'in kulaklarını çınlatan eylem: Jelibon dağıttılar Sonraki Haber >>

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

İşte Peker'in, AKP’li Külünk’le olduğu iddia edilen telefon görüşmesi

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Sokak röportajında Erdoğan rejimini eleştirince hayatı karardı, 35 dava açıldı

Karl Marx oldu Kars Mark

Karl Marx oldu Kars Mark

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

TRT muhabiri canlı yayında rögara düştü

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı

Ürdün'de zehirli gaz dolu tanker patladı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:28:04